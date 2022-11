AC Milan-Salzburg 4-0, Rossoneri nos oitavos-de-final da UEFA Champions League – Futebol

A espera do Milan acabou. Depois de nove temporadas (2013/2014), longe das oitavas de final, os rossoneri chegaram às oitavas de final da Liga dos Campeões. Stefano Pioli comemora a renovação de contrato da melhor maneira possível, abraçando jogadores que estão dando mais um passo importante em um crescimento constante que parece não parar. Salzburgo, enquanto tenta vender caro a vida, deve sucumbir à supremacia do Milan, campeão do calibre de Giroud, que tem 36 anos, agonizantemente faminto por um filho. Piloto com dois gols e assistências, o que é uma certeza para Pioli no momento mais sensível, ele é o mais longevo dos últimos vinte anos a impactar mais de três gols em uma única partida. A inspiração de Leão é difícil de limitar quando ele acende e consegue dançar com a bola entre os pés, desta vez acertando o travessão, mas ele faz um cruzamento rasteiro para Giro fazendo o Torino esquecer. Também há espaço para o gol de Krunic, um exemplo deste Milan que se sacrifica e nunca se deixa despreparado. E para selar Messias em recuperação. Póquer puro. San Siro é festa, nas arquibancadas a onda se desenha e as nuvens já são consideradas. Os rossoneri se classificam para o segundo lugar do grupo, resultado previsível que teria sido melhor sem o pênalti vermelho de Tomori contra o Chelsea. Mas já é um episódio esquecido. Porque o Milan sempre se levanta e sabe administrar datas importantes, como as contra o Salzburg. Apenas três minutos depois, 72.000 torcedores do San Siro foram abalados pelo poste externo chutado por Theo Hernandez, que tentou cortar Kun com um passe de Kronich. Mas isso não é sinal de uma partida fácil. A pressão sobre o Salzburg é muito intensa. Muitas vezes vemos na defesa do Milan intervenções extraordinárias que salvam o resultado. Como impedir Tomori de deduzir Kjergaard depois que Kjir cometeu um erro ao se desvencilhar. Após o primeiro grande susto do Milan, chegou o gol de Giroud que abriu o jogo. Em cobrança de escanteio de Tomori, o francês se separa da marca de Gouma-Douath e furiosamente, com um cabeceamento, encontra a vantagem. No entanto, a equipe Gisele, formada por talentos na casa dos vinte anos, não desiste e tenta revidar. Pioli na fase ofensiva faz subir Theo Hernandez pelo que muitas vezes se encontra no final ou frente a frente com o guarda-redes, mas só chega perto de marcar. Aos 28 minutos, outro milagre na defesa ao salvar Kalulu em um deslize sobre Okafor disparou na rede. A vontade de correr atrás do sonho era tão forte que os austríacos entraram em campo pelo menos cinco minutos antes do início do segundo tempo. Mas os rossoneri precisam de menos de uma volta do relógio para encontrar o safety double. Cross Rebek, Torre de Jerrod e sacos de cabeça de Krunic no canto. Os gols e assistências do francês, o piloto como um verdadeiro herói sabe e deve fazer. Dez minutos se passaram e Jiro também aproveitou o capricho do duplo, recebendo o cruzamento rasteiro de Liao. O português virou depois de um jogo com pouca luz e conseguiu segurar a bola ao longo de toda a área de ataque até fazer o passe decisivo no meio. É a inspiração portuguesa que glorifica o público, fazendo nascer espontaneamente o coro brasileiro a quem é português. Liao também chega perto de marcar ao acertar o travessão no feed de Theo Hernandez, depois Pioli o chamou novamente. Com 3 a 0 podemos pensar no campeonato. O rodízio muda e em apenas 15 minutos você encontra o Estreito do Messias. Poker e golos centrados no maior sorriso de Gerry Cardinale.