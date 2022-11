Cinco jogadores classificados caem, Nadal e Medvedev se destacam – OA Sport

O terceiro dia do Masters 1000 em Paris termina com Percy uma surpresa inesperada, a eliminação de Rafa Nadal. Ibérica começa bem com Tommy Paul mas Depois de perder o segundo intervalo no tiebreak, ele paga por inatividade por dois meses (Ele não joga desde a segunda rodada do US Open) E seu fantasma ainda está em campo: o americano comemorou a eliminação do Southern Manacor, que continuou seu rápido na quadra dura de Paris, onde nunca conseguiu tirar uma vitória definitiva. Para Paul, o desafio será com Pablo Carreno Busta, que venceu Denis Shapovalov no final de uma batalha de duas horas e meia.

A Espanha que pelo menos pode sorrir com o número 1 do mundo Carlos Alcaraz: Uma partida que pode ser gerenciada contra os japoneses Yoshihito Nishioka, Quem se rende com um 6-4 dobrando em uma hora e um quarto. Para ele vem o primeiro teste real no campeonato com o búlgaro Grigor Dimitrov, que nocauteou Fabio Fognini com facilidade durante o dia.

Mas se precisamos descrever o dia de Paris Percy em uma palavra, precisamos usar o termo incomodadocom três referências avaliadas elogiando o campeonato. No início da tarde, Daniil Medvedev foi derrotado no confronto com o australiano Alex de Minaur, Com o último período oscilando para ser mestre, para fechar o jogo com uma dupla falta e um taco devastador: a partir de segunda-feira ele estará fora dos quatro primeiros da classificação. Para os oceanos agora fica uma sombra Francisco Tiafoe.

Mas as outras duas reviravoltas interessantes em relação ao ATP Finals são Hubert Hurkacz e Taylor Fritz. O polonês é enrolado sem apelo pelo dinamarquês Holger Ron Cada vez mais na bola, enquanto o americano se surpreende Jill Simon O que está um pouco distante da retirada que ocorrerá no final do torneio. Com estes dois resultados, Andrei Rublev e Felix Auger-Aliassime (uma vitória apertada com Mikael Ymir, apenas no terceiro do primeiro tempo) foram os últimos a garantir um lugar para o Torino com Alcaraz, Nadal e Stefanos Tsitsipas (vencedor com Daniel Evans sem nenhum esforço especial), Kasper Ruud Medvedev e Novak Djokovic. No entanto, tarde da noite, a torcida da casa aplaude com Corentin Moutet, que tem melhor do que Cameron Norrie em um cabo de guerra muito longo.

ATP PARIS-BERCY 2022, RESULTADO DE 2 DE NOVEMBRO

L. Musetti b. N. Basilashvili 6-4 6-2

F. Tiafoe b. Esteira 6-3 7-5

S. Tsitsipas b. Evans 6-3 6-4

uma. de Menor b. Medvedev 6-4 2-6 7-5

Auger-Alessim b. Ymir 6-7 6-4 7-6

C. Alcaraz b. Y. Nishioka 6-4 6-4

Dimitrov b. F. Fognini 6-0 7-5

c. Simão B. T. Fritz 7-5 5-7 6-4

H. Ron B. H. Hurkacz 7-5 6-1

Comigo. Carino Busta b. Shapovalov 7-6 2-6 6-4

T. Paulo b. R Nadal 3-6 7-6 6-1

mota b. Si Nouri 6-3 7-6

Foto: La Presse