F1 Silverstone, PL1: Red Bull voa, Ferrari luta com Aston | FP – Fórmula 1

Red Bull está fora de alcance, talvez por mais de meio segundo

Parece no momento que a previsão da noite passada não tem dúvidas sobre quem liderará o pelotão. É difícil encontrar uma pista melhor do que Silverstone para o RB19, com seus longos trechos e curvas rápidas, onde downforce, eficiência e estabilidade lateral são as principais características. características que são exatamente o DNA do projeto Adrian Newey e, a partir desses resultados iniciais, parece difícil pensar que a concorrência possa chegar perto de meio segundo Pela dupla Verstappen-Perez (com algumas dúvidas sobre o mexicano).

Haverá uma batalha atrás da Red Bull

No entanto, a batalha por trás disso parece muito emocionante. Mercedes No momento ele parece estar com problemas, principalmente com uma traseira muito fraca que tende a escapar repentinamente no meio da curva, comportamento semelhante nos W14s de Russell e Hamilton. Team Wolf era o outro time além Ferrari Que em 2023 ainda sofre com problemas de levantamento aerodinâmico, e no momento o carro da equipe de Brackley está sofrendo muito nessa frente. Porém, em confirmação parcial do que já se via na Áustria, O SF-23 de Sainz e Leclerc parece ter dado um passo muito importante na frente de recuo, fenômeno praticamente ausente nas voltas rápidas dos detentores do padrão vermelho. Isso permite um carro mais baixo e mais sólido e as primeiras impressões também foram de excelente equilíbrio inicial e um front-end que respondeu muito bem, surpreendentemente mais rápido do que lento. Vejamos o gráfico de comparação Verstappen x Leclerc x Alonso.

Leclerc luta no primeiro setor, no entanto, e tentou alguns caminhos diferentes para entender se há espaço para “inventar algo”. No setor central, o Red se comporta de maneira equivalente ao Red Bull em Copse (Curva 9), onde Alonso ainda tem que levantar muito o pé, enquanto na sequência Maggots Becketts Capela Leclerc deve ter mais cuidado que a concorrência na etapa inicial, mas depois se aproximando da saída da Capela e depois da Reta do Hangar Em boa ordem. E então a transição para a curva é realmente interessante stoonde Leclerc atualmente se destaca, está em um trecho historicamente limitado para carros com falta de carga e equilíbrio. É nessas curvas extremamente rápidas que o Aston Martin de Alonso parece sofrer muito com a velocidade de fundo, que se recupera muito bem na tração. No entanto, o ponto forte do carro da equipe de Stroll é o ritmo lento, com Alonso recuperando a maior parte das desvantagens acumuladas por Leclerc nas curvas rápidas e fechando no mesmo tempo.

Será preciso perceber a partir da segunda sessão se haverá uma evolução de valores em pista, tanto para ver se a Mercedes vai conseguir arrumar a afinação e ser competitiva, como no que agora parece ser um zero-zero. desafio total entre Aston Martin e Ferrari. Em seguida, os testes da primeira etapa mostraram uma O vermelho luta primeiro na frente de declínio, mas depois consegue encontrar estabilidade e retorne as janelas para a janela de reprodução correta. Veremos se a impressão também se confirma nos treinos prolongados do segundo treino livre.