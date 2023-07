Itália apura-se para as meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-19 se… grupos frente à Polónia

Tudo em 90 minutos para a Itália. Na verdade, o time azul O jogo ‘dentro ou fora’ será disputado na final do Grupo A da edição de 2023 do Campeonato da Europa de Sub-19 da UEFA.. A prova continental a decorrer em Malta está pronta para decidir as quatro equipas que avançam às meias-finais, e os “azzurrini” querem agarrar o passe.

desempenho Azzurri

depois do bem Primeira vez Contra os anfitriões malteses (4-0 confortáveis), um veio Derrota pesada contra Portugal ontem à noite (1-5). O que colocou tudo em questão. Por um lado, permitiu claramente que os lusitanos vencessem a próxima jornada antes dos 90 minutos, e por outro, colocou a Itália à frente do seu destino, que terá de ultrapassar no último jogo do grupo.

status do grupo

O status do arranjo do Grupo A é claro. Portugal venceu o grupo com 6 pontos em duas partidas. Em segundo lugar encontramos Itália Com 3 pontos, marcou 5 gols e sofreu muitos gols Polônia De igual mérito, mas com dois gols marcados e dois gols marcados, levantou o traseiro deste último a zero ponto Malta.

Todas as combinações possíveis

A formação orientada pelo técnico Alberto Pollini (que não poderá contar com o castigado Lipani) fará o jogo pelas 18h00, no Estádio Takali, frente à Polónia, numa espécie de “play-off”. A situação é simples. Se a Azzurra ganhar Ficarão em segundo lugar (qualquer resultado faria Portugal). Em caso paridade Eles vão se classificar porque, com os mesmos pontos e saldo de gols, ainda marcam mais gols que os poloneses (atualmente 5v2). Se finalmente chegar um derrotaObviamente, ele será excluído do evento continental.

Foto: FIGC