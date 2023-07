Mercado de transferências de Milão – Pulisic em mãos. Para Rangers…

Conforme relatado pelo conhecido especialista em transferências Gianluca Di Marzio Pulisic, ele estará mais perto do Milan do que nunca. Novidades também para Reijnders

Mercado de transferências do Milan, quase feito para Pulisic

De acordo com o que foi relatado pelo conhecido especialista transferência de mercadoGianluca DiMarzioo Milão e Chelsea Eles vão chegar cada vez mais perto de chegar a um acordo sobre limpeza (Aqui está a nossa notícia). Só faltaria a aprovação final da operação depois que os rossoneri elevaram a proposta para cerca de 20 milhões mais bônus. A operação pode ser encerrada em cima da hora, tanto que Pioli pode disponibilizá-la para aposentadoria. como uma saudação ReijndersEm vez disso, é Diz-se que o Milan continua trabalhando para preencher a lacuna com o AZmas pode demorar mais do que o esperado. Leia também: Milan, o que você mudaria com Reijnders? Possíveis soluções táticas