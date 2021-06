Verratti: “Tive um pesadelo em 2016, mas cá estou. Mancio, ninguém vai ser incomodado do banco”

Marco Verratti, Meio-campista da Itália, fale com Sky Sports Depois de vencer a partida contra o País de Gales, que voltou às fileiras do time azul e fez sua primeira aparição no Euro 2020: “Nos primeiros cinco dias de lesão pensei que não ia fazer isso, foi difícil: Tive sorte, Me machuquei de uma forma estranha, sabia que não tinha nada a perder, trabalhava duas ou três vezes por dia. Graças à equipe do PSG: graças à equipe deles cheguei ao Europeu .. E também ao técnico que me esperava. Tive pesadelos em 2016, saltar o Campeonato da Europa muito difícil. Estou feliz por estar de volta. ”

Agora quem está saindo?

“O treinador deve estar feliz e orgulhoso de ter esses jogadores. Na seleção, eu também estarei no banco. Todos devemos ter orgulho de representar um país em uma competição tão importante, milhões de pessoas. Somos todos iguais. , o treinador fará suas escolhas. Todos farão tudo que puderem. Se eu jogar um minuto ou cem, darei minha vida de qualquer maneira. Temos que dar o nosso melhor em um momento como este, quando as pessoas estão sofrendo, você pode não fique zangado com o assento. Agora sempre teremos desafios dentro ou fora em 90 minutos. Pode O espírito fraco desses jovens faz as pessoas fazerem coisas além. Todos deveriam dar o seu melhor dentro e fora do campo. um grande grupo, vamos continuar assim, descuidados mesmo que seja difícil.