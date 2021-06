Europeus: Alemanha é obcecada por Goossens

sem estrela

‘A Alemanha encontrou uma estrela’: até os programas de notícias mais silenciosos agora são abertos com enfoque latino. O futebol perturba sentimentos e comportamentos. Antes dos golos e assistências frente a Portugal, o torneio do Goossens foi “uma história que há dois anos poderia ter parecido um sonho”. Agora é um bando de elogios e um gol acrobático cancelado devido a uma infiltração anterior foi embelezado nas redes sociais com um pedido para se tornar o logotipo da nova Bundesliga. “Me belisque, por favor, não posso acreditar.” O estudante de psicologia tirou a primeira série de todos eles. Não se preocupe, na Alemanha, na escola e no futebol, os votos estão caindo: um é o limite. O único jogador da equipa que nunca jogou na Bundesliga, ou que apareceu em menos (9) entre os proprietários, é a nova estrela. Mesmo que o confundam com o ex-jogador do Inter, Lukas Podolski, ainda há uma semana, com as piadas relevantes na rede. Que é: “Acho que não me pareço com ele, mas posso ter ficado com ele.” Embora nunca tenha passado pelo Leistungszenter, os centros de treinamento de jovens que fornecem a espinha dorsal de todo o movimento do futebol alemão. Novamente, ele é o único do grupo que não tem essa experiência. Quando Miro Klose se aposentou do futebol de rua e country, o veredicto dos Técnicos Federais foi: Aqui, o último que não levantamos direto para a esquerda. Eles estavam errados, mas certamente estão felizes por estarem errados.