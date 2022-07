A vitória nunca para: outro ouro europeu

Vittoria Goazzini, a verdadeira estrela do Campeonato da Europa de Sub-23 no circuito de Anadia, em Portugal, não para, enquanto na região de Prato, e sobretudo em Poggio Caiano, há muita satisfação por estes repetidos feitos de ‘Guazza’. . De fato, em uma noite de sábado, o poker chegou para medalhas nesta resenha transcontinental de um prato de 21 anos, nascido em dezembro de 2000, que vive na região de Candeli de Poggio a Caiano. Depois de conquistar duas pratas na prova de tempo e na prova de linha (os segundos lugares estão a apenas 11 segundos do vencedor, o holandês Shriren van Aneroy), e depois da medalha mais famosa na prova individual, outro ouro chegou ao quarteto. Da perseguição a outra Azzurre presenciou, Silvia Zanardi, Eleonora Camilla Gasparrini e Matilde Vitillo com Poggese. Prato com 4 medalhas é considerado o atleta mais medalhado nestes campeonatos europeus, incluindo representantes do setor masculino.

“Um evento que realmente me trouxe sorte – diz Vitória – eu sabia na véspera do evento que estava em perfeita forma e achei que tinha demonstrado. Na perseguição por equipes, tudo correu bem com meus companheiros de equipe. Estou muito feliz com o resultado. O saldo obtido aqui em Portugal”. Aliás, o “trem” azul impressionou já de manhã, quando os comboios azuis ultrapassaram a Polónia, vencendo a final com quatro atletas todos em perfeitas condições. Poucas horas depois, o time se repetiu na final contra a Grã-Bretanha.

Um claro sucesso para a Itália que terminou a corrida em 4.18.521, melhorando o tempo estabelecido no dia anterior em seis segundos, enquanto os adversários ingleses terminaram o teste em 4.25.943. “Melhoramos muito, nem um pouco – acrescenta Vitoria – começamos fortes desde a primeira volta da pista e aumentamos o ritmo de vitória claramente depois disso.” A atleta do Prato é agora uma “estrela” no panorama internacional e a definição de “rainha” destes Campeonatos da Europa em Portugal não parece ser exagerada. Um resultado emocionante, a estrela global do ciclismo rosa e multidisciplinar se dedica considerando os resultados obtidos em três disciplinas, Contra-relógio, Estrada e Pista. E agora Poggio a Caiano te espera pra festa

Antonio Manori