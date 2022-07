Chegou o acordo com o Bayern de Munique

Matisse de Legit Ele agora é um jogador de Bayern de Mônaco Só falta a natureza formal. lá Juventus O clube bávaro encontrou o acordo Quanto à transferência do zagueiro holandês para a Alemanha, chegou a aguardada fumaça branca que encerrou o negócio.

Adeus da Juventus a De Ligt: a oferta do Bayern de Munique foi aceita

O último relançamento da empresa alemã foi decisivo: a Juventus aceitou a oferta da 70 milhões de euros base fixa Mais 10 Bônus postado por Bayern, 10 milhões a mais do que a proposta anterior. Então ele satisfez os bianconeri e o mesmo jogador que estava pressionando por uma mudança para Bundesliga. O negócio teve uma aceleração surpreendente nas últimas horas, depois de vender Robert Lewandowski Ao Barcelona, ​​o que permitiu aos bávaros reinvestir parte do dinheiro para abordar rapidamente o defesa. De Ligt, que apoiará os exames médicos em Munique nos próximos dias, se juntará a seus novos companheiros em Estado unidoPara a turnê americana do Bayern.