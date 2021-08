“Algumas mudanças amanhã. O mercado? Agora ou em janeiro faremos alguma coisa”

ROMA FIORENTINA MOURINHO – Arquive a vitória em Liga da Conferência vs Trabzonspor 2-1 (peregrinos NS Shumorodov no alvo), para Roma É hora de mais uma temporada, a primeira temporada no campeonato. A equipe Capitoline se reunirá no domingo Fiorentina a partir de Vincenzo italiano São 20h45 estádio Olímpico. Conferência de imprensa de hoje Jose mourinho Aos 13 anos na Câmara dos Campeões de Trigoria.

Conferência de imprensa de Mourinho

Como você viu a equipe após a primeira mão?

As vitórias ajudam na recuperação. Quando você vence, a fadiga não é a mesma depois da derrota. Isso era um ponto positivo. Sem lesões no jogo, nem mesmo pequenas lesões. Estamos bem, estamos prontos. O futebol hoje é assim. Não vou fazer muitas mudanças para esta partida. Precisamos jogar. Temos alguns jogos seguidos e amanhã o segundo. Temos que dar tudo sem pensar no cansaço.

Fale sobre ajudar o público. Está fora de estoque amanhã. Em que medida você pode ajudar os ciganos?

Os fãs podem ajudar e podem jogar. É uma forma diferente de ir ao estádio. Às vezes estou lá, às vezes estou lá para ajudar, às vezes estou lá para brincar. Espero que eles estejam lá para jogar. Eles podem fazer isso. A paixão é fácil de entender. Joguei em Roma como competidor e entendi a paixão dos torcedores.

Cada entrevista diz que ela está perdendo alguma coisa. Você está dizendo isso como um motivador ou para manter os pés no chão?

Eu disse isso há alguns dias. O que estou perdendo hoje são os três pontos para amanhã. Eles estão lá, mas eles estão lá para as duas equipes que ele quer da mesma maneira. Tentei explicar o máximo que pude e não sei se foi o suficiente. Nosso mercado reagiu porque perdemos jogadores que não estavam nos esperando e tivemos que responder. Não utilizamos nenhum jogador que, na minha análise, pudesse equilibrar a equipe. Se a empresa fizer o esforço que eu fiz, não tenho o direito de aplicar qualquer tipo de pressão. Não estou fazendo nenhum outro pedido. Tempo é a palavra-chave do nosso projeto. Estou me escondendo para dizer que tenho plena consciência de que será difícil fazer algo mais e que meu trabalho agora é trabalhar com todos os jogadores que temos na equipe. Temos tempo para fazer algo mais. Se não for feito agora, será em janeiro, caso contrário, no verão. Eu gostaria que fosse a última vez que falasse sobre isso.

Os italianos colocaram Roma em apuros. Como se preparar para a partida, assistindo à Fiorentina em amistosos ou no Spezia?

“Em primeiro lugar eles escolheram bem. No início o Gattuso e depois o italiano, ele escolheu bem os dois. Parabéns a eles. Um pouco de tudo. É claro que os analistas fazem seu trabalho pensando na filosofia básica do treinador, no ano passado na Spezia analisamos o máximo possível para entender seus princípios. Vimos o que poderia ter sido analisado sobre a Fiorentina. Conhecemos as dificuldades. Será uma partida difícil para nós. Ele chegou recentemente como eu, sabemos que quando jogamos contra uma equipe que tem o mesmo treinador há vários anos, as dificuldades são grandes, a dinâmica é espontânea, mas o italiano é um bom treinador. “Eu sou um bom treinador e nossas equipes são boas. Você é já jogando bem o suficiente para trabalhar conosco por um curto período de tempo. “

No último amistoso, o estádio parecia estar em más condições. Você é da Inglaterra, está preocupado com o estádio e as estruturas italianas? Como está Ibrahim?

O clima ajuda muito na qualidade dos campos. A forma como o futebol é organizado precisa de ajuda nesta condição. É difícil comparar a Inglaterra com qualquer outra coisa. Mas dizer que há alguma conexão entre a lesão de Smalling e o campo seria uma pena. Recuso-me a fazer esse contato. O acampamento não teve um bom desempenho na semana passada. Duvido que amanhã seja lindo, lindo, lindo. Mas acredito no profissionalismo das pessoas e acredito que elas podem estar em condições mais aceitáveis ​​amanhã. Na próxima semana com a Lazio em casa será ainda melhor. Um pouco de pressão em todos, não só no meu Instagram, o que é ruim (risos) e não filtrado, e podemos melhorar nossos campos.

Ibrahim será chamado amanhã. Ele treinou sozinho, mas treinou bem com o Chelsea, jogando amistosos de alto nível. Ela está fisicamente pronta. Foi uma semana difícil para ele em viagens, treinamento e documentação. Temos três atacantes e estamos felizes por tê-los.

Como você avalia o processo de maturação Reynolds? Qual foi a avaliação de Florenzi?

“Não dá para valorizá-lo muito, já o conheço há um mês. Trabalhamos juntos 5 semanas, sem análise, sem professor. O que posso dizer é que fisicamente ele tem uma ótima condição para ser lateral . Não há dúvida disso. Técnica e taticamente ele entrou. De uma realidade completamente diferente. Ele precisa de melhorias, mas é normal. Nunca jogou na Europa. A melhor maneira de responder a Florenzi é desejar-lhe uma boa temporada, talvez nós vai acabar ficando para trás. Espero que esteja feliz em Milão. Conversei com ele e ele deixou claro o que queria. E o que não queria. O que ele queria fazer é ir para Milão, e o que jogador quer é muito importante para mim. A empresa cooperou “

Ele sempre falava sobre o tempo, mas ao longo de sua carreira seu tempo sempre foi agora. O conceito de tempo mudou para Roma ou Mourinho mudou?

Não estou a dizer um vislumbre do clube, porque o Roma é um clube gigante, da dimensão de tantos outros onde já estive, mas esta é a dimensão do clube em termos de história, adeptos e cidades. Outra coisa é a natureza dos projetos. Quando cheguei ao Chelsea, Inter e Real Madrid os planos eram muito claros e não havia dúvidas, tínhamos que vencer hoje. A Roma está numa posição diferente, há muito tempo que não vencia, terminou em -29 do Scudetto, a -16 do quarto lugar. Obviamente, o tempo é necessário, e o tempo no futebol é importante. A realidade é o pragmatismo dos números. Faz muitos anos que não ganhamos, essa é a verdade, a crueldade, o pragmatismo dos números. Não há outra maneira de mudar essa dinâmica. Tempo, organização interna e trabalho invisível porque o que você vê é o time em campo, os resultados e a classificação para você e para a torcida. Há muito o que fazer na organização do clube e com o tempo o resultado virá. Amanhã, depois para Salernitana, depois para Juventus ou Inter: amanhã é para ganhar.

Na Turquia, os zagueiros também costumavam se reunir, e a Roma enfrentava dificuldades ao lado de Karsdorp, mas também havia passes ruins.

Eu me sinto semelhante a você. Fizemos muitas paradas cruzadas na Turquia e perdemos muito. Ao pressionar com os dois zagueiros, fizemos isso, podemos fazer isso tão bem quanto podemos fazer com um ou nada. Pagamos alguns jogos pelo menos uma vez. Existem várias maneiras de fazer isso. Diferentes maneiras de atingir o mesmo objetivo. Queremos ganhar, temos que marcar, temos que marcar, temos que chegar à última parte do campo. O trânsito também é uma questão de confiança e impulso. Quando olho para os jogadores, vejo que têm uma boa qualidade de passe. No final, na Turquia, o gol veio de um cruzamento de Mkhitaryan.

Quais times você acha que estão mais bem equipados do que a Roma?

“Pergunta fácil, você sabe a resposta. Arranjo pragmático. Você olha lá e não é difícil entender as distâncias. Quando as distâncias são 2, 3, 4 pontos estão todas no mesmo bolso, quando são 29, 25, 16 , 17 … deixa-nos em paz. No final aparece. Minhas palavras não mudam. Queremos ganhar o próximo jogo, talvez empatemos ou empatemos, quando jogarmos contra Inter, Juventus, Milan e Atalanta, que foram mais fortes do que nós, não vamos mudar isso. “

