As negociações com Roma estão indo bem.

Roma A imprensa e as massas elogiam a honestidade TUNE COMPINERSe Az Alkmaar um pouco mais abaixo. Porque o meio-campista holandês retirou seu clube com uma declaração em que admitiu ter entrado em contato com Roma e admitiu que estava feliz por partir para a capital. Como mencionado voetbalzone.nl, disse o jogador de futebol em entrevista ao nós Que fala com o clube Giallorossi “Está indo na direção certaEle adicionou: “Penso muito na minha mudança. Tenho recebido muitos telefonemas de clubes estrangeiros e estou aberto a isso”, disse ao treinador. – explicar para ad.nl –. Não é um assunto que me distraia, mas também jogo minhas cartas com a mídia. Por enquanto, estou juntando tudo. País, cidade, idioma, possibilidades da minha namorada, treinador. Deve ser perfeito para mim. “.