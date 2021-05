Giro d’Italia 2021, Simon Yates vence o estágio 19, mas Bernal continua cor-de-rosa – Corriere.it

O colombiano estava cansado, talvez com dor, de atacar com a cabeça e o palato Em Simon Yates A seis quilômetros do final de Abbiategrasso – Alpe di Mera, da terceira à última etapa do Giro e penúltima etapa da subida. Na linha de chegada, Yates, vencedor do dia, recuperou 34 “com a camisa rosa e 40” Na luta Damiano Caruso, ainda ocupa o segundo lugar na classificação, que sente a respiração inglesa apenas vinte segundos atrás. Bernal fez o que prometeu a Eva. Ele saiuAndari Yates Quando os ingleses (com Caruso ao volante) dispararam sem serem perseguidos, mas arrastados pelos camaradas Castrovigo e Martinez até dois quilômetros da chegada, quando a dupla se rendeu.