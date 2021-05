Itália – San Marino, Mancini: Bernardeschi, com certeza. Ainda tenho algumas duvidas

Um teste para tentar dissipar as últimas dúvidas, que perduram após a vitória da Itália por 7 a 0 em San Marino. “Sim, Alguém me colocou em apuros Algumas dúvidas perduram “, admite o treinador Roberto Mancini Quem também analisa a corrida reforçando a sua equipa na segunda parte: “Na segunda parte estivemos melhor, fomos mais agressivos e mais rápidos: isto foi importante, independentemente do resultado que tínhamos dado como certo”.

Certeza Bernardeschi e Raspadori ‘vamos ver’

Bernardeschi lidera a Itália: 7-0 em San Marino

Puxar o Azure era BernardeschiQue esta noite pode ter ocupado um lugar entre as 26 voltadas para os europeus: “Com a gente Sempre funciona bemEle é uma das pessoas que nos ajudou a nos qualificar. Não temos nada a dizer sobre a sua atuação que é uma certeza para o Europeu ”, as palavras de Mancini parecem ser uma confirmação absoluta.

Junto com ele, ele parece ter feito progressos em relação à camisa também Pesina, autor do adereço, enquanto frustrado ken, que começou no meio do ataque: “Acho que ele acertou na hora”, comenta Mancini. “Ele saiu com dores no final do primeiro tempo, mas Tem um grande espaço para melhorias Ele se deu bem com o Paris Saint-Germain. disjuntores? Ele está tão bem nos últimos três meses que prometi entregá-lo ao Under para o jogo contra Portugal. vamos ver… “