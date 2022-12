“Contra Portugal podemos fazer história” – RSI Suíça Rádio e Televisão

Nós sabíamos e aconteceu. A partida contra a Sérvia foi difícil, mas a vitória despertou emoções para os suíços: “Foi inacreditável, estou muito orgulhoso deste grupo – declarou um comovente Widmer – foi muito bom contra a França, não posso comparar os dois jogos, mas ambos são favoritos”. Nos oitavos-de-final, os suíços vão agora defrontar Portugal: “Hoje sofri um pouco com o Kostec, depois ele sumiu no ar, e com a equipa lusitana vai estar o CR7: é mau ser defesa, joga-se sempre contra técnicos jogadoras.”

Não tive dúvidas: somos um grupo incrível e excepcional

Sylvan Widmer

Rodriguez viu-se então a jogar a um nível muito elevado na ponta: “Estava a sentir-me muito bem – disse o jogador de 30 anos – trabalhei muito e os meus companheiros também para alcançar o meu objectivo. E não é só porque pode vencer Portugal, vai ser difícil porque ela tem uma qualidade tão alta.”

Temos mais experiência do que no passado, podemos fazer grandes coisas agora

Ricardo Rodrigues

Um jogo marcado pela maturidade mas também por alguns erros, Freuler aponta: “Cometi um grande erro num jogo em que não devia estar, mas ao intervalo o treinador disse-me que o golo ia depender de mim .” Como equipa voltámos à imprensa e atingimos o meu objetivo, o que dá mais energia para acreditar contra os lusitanos.”

Para Gasperini, os gols são marcados na área: ele estava certo

Remo Freuler

Uma noite histórica que começou há pouco mais de um ano com a vitória sobre a Itália, quando Yakin se estreou no banco suíço que conduziu brilhantemente a equipa a vitórias essenciais: “Mérito exclusivo aos jogadores que nunca desistem. Liderança e trabalho em equipa foram as chaves, sobretudo graças à experiência que cada um deu De Xhaka, Shaqiri e Rodriguez que arrastaram todo o ambiente para a frente”, concluiu o técnico de 48 anos.

Temos as nossas oportunidades porque conhecemos Portugal

Murad Yakin