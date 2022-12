Roma, recuo em Portugal: a decisão de Mourinho sobre Wijnaldum

Além das próximas ofertas do mercado de entrada, o Roma Esperamos também retornos significativos. Um acima de tudo, de Georginho Wijnaldum. As semanas passam e o processo de reabilitação prossegue rapidamente. Ele chegou no verão passado para elevar o nível de qualidade no meio de campo, uma fratura na tíbia impediu a temporada da classe 90. Agora o meio-campista holandês quer ser o protagonista no segundo tempo.

Wijnaldum, ele estará de volta à Itália nos próximos dias

Em meados de dezembro Roma vai começar em Portugal para iniciar uma nova reversão. Conforme noticiado pelo Corriere dello Sport, tendo em vista a deslocação a solo português, no final da próxima semana Jenny Ele retornará à Itália para visitar a tíbia após este último tratamento no holandês. A equipe médica e os fisioterapeutas da Sociedade Capitolina farão um balanço dos últimos desenvolvimentos neste mês passado foraItália. Então ele decidirá se deve voar também na direção albufeira.

Esta última é a opção mais realista, para o fazer sentir parte do grupo mas também para o ajudar a focar-se exclusivamente na recuperação, que também é mais demorada do que o esperado devido à opção pelo tratamento conservador. A decisão foi aceita tanto pela Roma quanto pela seleção.

José Mourinho Ele não suporta essa demora. Inicialmente esperava estar pronto para retomar o campeonato em janeiro, mas teria que dispensá-lo durante todo o mês para se reintegrar gradativamente a partir de fevereiro.