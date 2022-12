“Nós estamos em um sonho, vocês estão em um pesadelo.” Controvérsia social

eu continuo Copa do Mundo dentro CatarCheguei agora às oitavas de final, mas finalmente volto para uma conversa concreta sobre Nápoles. musica blues Luciano spalletti eles realmente chegaram peru Para o estágio em Antalya, onde enfrentará o Crystal Palace em um amistoso, antes do recomeço do torneio programado 4 de janeiro de 2023.

Nessas horas, porém, o caso Juventus Ele está agora no centro da opinião pública. A esse respeito, vem um comentário Carlos Alvino Que não perdeu a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto, e fez uma greve social e reiterada Máximo Zambini.

Critica Alvino nas redes sociais, Zampini é impróprio

Tudo decorre de um tweet controverso de Alvino Ele apareceu nas páginas sociais do jornalista. “No Rai Due, ligaram para Zazzaroni e Magini para falar sobre a questão da Juventus… nem na Coreia do Norte!“, palavras Alvino que despertou raiva Zambinium personagem com forte crença em preto e branco.

Zambini x Alvino, debate está bombando nas redes sociais

resposta de Zambini:”Irmão, depois de suas constantes intervenções no Rai Sport e Radio 100 de Auriemma, De Maggio e muitos outros em que você falou repetidas vezes sobre o terceiro escudo, você se importa agora se dissermos algumas coisinhas?“.

Alvino respondeu: “É melhor a gente dizer um sonho do que viver um pesadelo…“.

Carlos Alvino

Finalmente, o epílogo escava Zambeni:”Tenho grande respeito pelo seu sonho e estou disposto a lhe dar crédito, quer você vença, debata ou não. Tenha certeza de que você não vai me encontrar reclamando dos erros de arbitragem que ocorreram na noite anterior, depois que meu time perdeu por 3 a 0. O napolitano vive para Spalletti e desce com este humilde acompanhamento!“.

Mário Recia