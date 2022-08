Renovação oficial da Juventus de Fagioli | primeira página

renovação Nicolau Fagioli com a Juventus. O meio-campista assinou contrato até 2026. O jogador renovou seu contrato com os bianconeri por mais três temporadas, Allegri o estudou durante sua aposentadoria e decidiu – por enquanto – mantê-lo na equipe ao rejeitar alguns dos clubes que fizeram . Dei um passo à frente para ele.

PARA SASSUOLO – Depois de ganhar a promoção no ano passado emprestado ao Cremonese, a classe de 2001 quer ganhar espaço na Juventus e O técnico considera sua dispensa do primeiro minuto para o primeiro dia contra o Sassuolo (segunda-feira à noite): Fagioli joga com Meriti. No meio-campo de três jogadores ao lado de Zakaria e Locatelli. Enquanto isso, o clube mostrou sua confiança no menino Fagioli Juventus: juntos até 2026.

Telecomunicações – “Agora é oficial, Niccol Fagioli renovou o contrato que será exigido da Juventus pelos próximos quatro anos, até 2026.

Grande satisfação para ele, que voltou no final de junho do empréstimo do Cremonese e queremos começar deste último arco que o protagonista viu durante toda a temporada 2021/2022, ano em que desempenhou um papel tão importante. Caminho de treinamento lombardo.

De fato, Niccol contribuiu para o salto de Cremonese na liga italiana com gols, assistências e atuações de alto nível. Ele foi para os dois dígitos, marcou 3 gols e deu 7 assistências em 33 partidas. Números importantes, ainda mais doces no epílogo final: um upgrade para a primeira classe no final de uma jornada extraordinária.

Para Fagioli, esta será a oitava temporada em preto e branco, considerando também os arcos de empréstimo de Cremonese. Vida na Juventus: Já se passaram sete anos, desde julho de 2015, quando Niccol cruzou as portas da Vinovo.

E agora a aventura continua.

Parabéns Nicolo! “