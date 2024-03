Liga dos Campeões, Napoli faz bem e dá sorte em Portugal: vitória sobre o Braga vem na final com gol contra

Ele teve que dar uma resposta imediata, após o início difícil do torneio, e a resposta imediata veio. A campanha europeia do Nápoles, lançada pela Câmara Municipal de Braga, começou bem. Uma vitória conseguida nos últimos minutos da segunda parte, com os azzurri a adiantarem-se graças a Di Lorenzo, acompanhados pelo golo do empate português e a voltarem a liderar graças ao maravilhoso autogolo de Nyakete, que quebrou o equilíbrio a 2 minutos do final . No entanto, o Braga não desistiu e chegou ao 2-2 no terceiro minuto dos descontos: o remate de pé esquerdo de Pizzi acertou no poste e o Nápoles pôde festejar uma vitória que valeu muito tanto na classificação como moralmente.

Rudi Garcia propõe a suposta linha 11 na véspera da partida, com Juan Jesus e Rahmani no centro da defesa, e com Politano e Kafara de cada lado do atacante Osimhen. O excelente estilo de jogo mostrou a vontade de vingança dos azzurri, que dominaram o primeiro tempo. Passaram-se os dez minutos quando Osimhen chutou na direção de Matheus, e o goleiro português também fez um ataque impressionante em Di Lorenzo. O Napoli pisou forte no acelerador e aos 25 minutos ganhou vantagem a troco de nada: o habitual Osimhen primeiro causa pânico no meio-campo de ataque e depois desfere um chute de pé direito, que bate no gol quando Matheus é derrotado. O modelo. É disputado apenas na metade do campo, que é a metade do Braga. Kvaratskhelia (34 minutos), certamente não o destruidor da temporada passada, vira-se e lança a bola para Osimhen, o nigeriano entra em contacto com Nyakati. Jozubuyuk cobrou primeiro o pênalti, que foi marcado pelo VAR e anulou o pênalti. Parecia que a noite estava assombrada, mas no primeiro dos quatro acréscimos o Napoli abriu o placar com louvor: outro cruzamento de Kafara, um passe (deliberado?) de Osimhen e a bola chega à esquerda do capitão Di Lorenzo, o a bola aceita o travessão e a rede incha para Matthews, que não pode fazer nada, nada nessas circunstâncias.

Depois de romper a barreira portuguesa, a trama azul permaneceu a mesma ainda no início do segundo tempo. Grande posse de bola, mas ao contrário dos primeiros 45 minutos, houve muito menos oportunidades. Em seguida, Garcia, em busca de uma sequência de vitórias para fechar a partida, empata no banco: Elmas e Raspadori por dentro, e Caffara e Politano por fora. Os homens mudam, mas não é o sistema tático nem o impasse da partida que parecem estar em dúvida.

A oportunidade mais tentadora para aumentar a vantagem surge aos 27 minutos, e cabe ao canhoto Zielinski, assistido por Di Lorenzo, que abre demasiadas vezes a bússola e falha o golo. O Napoli não fecha a bola e depois o Braga faz o gol do empate. Ostegaard erra na saída, Zalazar cruza e a Roma empata de cabeça aos 39 minutos, mas ainda não acabou, porque faltando 2 minutos para o final, Osimhen e seus companheiros vencem desta vez com o destino. Cruzamento de Elmas, Fonte cabeceia para o pé de Zielinski, cruza a trave com o pé esquerdo e encontra a infeliz entrada de Nyakati que manda para a própria rede. Esse tempo realmente acabou? De forma alguma, porque o Braga chegou a um minuto de 2-2 nos acréscimos, mas o remate de pé esquerdo de Pizzi, felizmente para os azzurri, acertou no poste. Não vencer teria um gosto amargo de ironia.