Borges vence em dois sets

Matteo Beretini derrotado por Nuno Borges Na final do “Arizona Tennis Classic”, um carro ultra-rico Challenger 175 com um prêmio de US$ 225.500. Blue lutou durante toda a partida, mas isso não foi suficiente para derrotar o 60º colocado do ranking ATP, que finalmente alcançou o sucesso após uma hora e 58 minutos de partida com placares de 5-7 e 6-7 (4-7 ). Assim, o português, quinto colocado no sorteio do American Challenger, foi confirmado campeão.

Palavras de Berrettini no final da partida

“Obrigado a todas as pessoas que vieram me ver: foi uma semana louca – Azul foi anunciado no final da partida –. Hoje definitivamente não consegui o resultado que queria, mas estou feliz por voltar a jogar. “Foi um jogo difícil, o Nuno está a jogar muito bem: mereceu vencer e também mostrou fair play ao dar-me o set point para ele”..

Borges vence o segundo set no tiebreak

Berrettini liderou por 3 a 1 no tie-break, mas Borges voltou a liderar por 6 a 4, vencendo por dois match points. Na primeira oportunidade, os portugueses não cometeram erros e venceram o torneio Phoenix por dois sets a zero, em uma hora e 58 minutos de partida.

Berrettini salvou outro match point e foi para o tiebreak do segundo set.

Borges salva dois break points e lidera por 6-5. Berrettini trabalha para vencer o desempate.

Berrettini salva um match point e segura o saque para empatar o placar em 5-5. E agora Borges está em serviço.

Os dois jogadores quebraram o saque e a partida continua neste segundo set à beira do equilíbrio. Berrettini se saiu bem na reação ao perder o saque e quebrar o saque de Borges, que teve oportunidade de sacar na partida.

Berrettini e Borges voltaram a vencer os jogos de serviço sem sofrer nenhum ponto: 3-4 para os portugueses no segundo set. Nenhum dos jogadores sofreu break points neste segundo set.

Estamos à beira do equilíbrio no início do segundo set: até agora, tanto Borges quanto Berrettini mantiveram o saque e não houve quebras.

O segundo set começa com o serviço de Borges e o português mantém o serviço sem perder um único ponto.