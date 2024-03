O jogador laranja Alessandro Merlo foi convocado para a seleção sub-19 de futsal para disputar os dois amistosos contra Portugal.

Um novo ciclo e novas ambições de testes para a seleção nacional sub-19 de futsal. Os azzurrini – que fizeram duas partidas nos últimos meses – serão convocados para enfrentar as primeiras partidas de 2024 em Portugal, campeão europeu. A partida terá lugar em Paredes, cidade com 80 mil habitantes da região do Porto, na terça-feira, 26, e na quarta-feira, 27 de março, às 18h30.

Entre os 16 jogadores convocados (7 deles nascidos em 2007), estão 3 veteranos do grupo que participou no último Europeu: Gianluca Salvetti de Giorgione, Tommaso Ceccarelli do Olympus Roma e Filippo Anzini da Lazio. Porém, o resto do grupo, com exceção de Alessandro Ladomada que também fez parte do anterior grupo Sub-19, vem do Futsal Selections +17, projeto de desenvolvimento do futebol juvenil promovido pela SGS, que nos últimos dias viu o seu primeiro jogadora. reunião.