Na Zingonia apenas Francesco Rossi permaneceu «Bérgamo e Esporte

Marco Karneski Ele foi convocado pelo técnico da Itália, Luciano Spalletti. Assim, o guarda-redes da Atalanta junta-se a Gianluca Scamaka No retiro azul. Isso eleva para nove o número de jogadores da primeira seleção que participam atualmente com suas seleções nacionais. E dois dos principais goleiros da Atalanta, com o nativo de Rimini estreante na quarta rotação ensinado por Gian Piero Gasperini em Udine (depois de Florença, Verona e Gênova em casa), começando com Juan Mossoninguém permaneceu no Centro Esportivo Bortolotti como seres humanos normais nos treinos do treinador aguardando a retomada da partida Nápoles (25 de novembro): Apenas Francesco Rossi assume esta função. Karneski já foi convocado e esteve no banco de suplentes nas eliminatórias europeias, em Malta, no dia 26 de março.

Abaixo está um resumo dos compromissos dos jogadores da Atalanta com suas seleções.

Estão programadas partidas de qualificação para o Campeonato Europeu. Na Albânia Berat Djemseti Moldávia-Albânia (17 de novembro em Chisinau) e Albânia-Ilhas Faroé (20 de novembro em Tirana). Na Croácia Mário Pasalic Letónia-Croácia (18 de novembro em Riga) e Croácia-Arménia (21 de novembro em Zagreb). Na Itália Marco Karneski E Gianluca Scamaca Para Itália e Macedónia do Norte (17 de novembro em Roma) e Ucrânia e Itália (20 de novembro em Leverkusen). Na Holanda Martin de Rhone E Sintonize Copminers Para Países Baixos-Irlanda do Norte (18 de novembro em Amesterdão) e Gibraltar-Holanda (21 de novembro em Faro, Portugal).

Foi convocado para a seleção argentina para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Juan Musso Argentina – Uruguai (16 de novembro em Buenos Aires) e Brasil – Argentina (21 de novembro no Rio).

Foi convocado para participar das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, na Nigéria Ademola Lookman Nigéria-Lesoto (16 de Novembro em Uyo) e Zimbabué-Nigéria (19 de Novembro).

Além daqueles que foram convocados para as seleções principais, Giovanni Bonfanti Ele jogará pela seleção sub-20 da Itália em partidas da Elite League contra a Inglaterra (16 de novembro em Doncaster) e Portugal (21 de novembro em Sassuolo).