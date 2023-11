Medvedev vence Zverev, mas qualificação será decidida na sexta-feira

Olá Daniel. Previte, Sasha. De volta a eles: Daniil Medvedev e Alexander Zverev, se opôs pela décima oitava vez na carreira (saldo de 10-7 a favor do número 3 do mundo), e a sexta de 2023 em que até ontem foi o russo (em campo como atleta neutro) quem saiu vitorioso no quatro vezes em cinco. O segundo dia é válido para o grupo vermelho do Nitto ATP Finals O russo venceu em dois sets com placares de 7-6(7) e 6-4 em pouco mais de noventa minutos de jogo. O que consequentemente aumenta seu balanço em partidas diretas nesta temporada Em 5-1.

Mais uma vez é Medvedev quem comemora, consolidando sua superioridade nos confrontos diretos e conseguindo a passagem às semifinais do torneio do qual saiu no ano passado após três derrotas consecutivas no final do grupo. plataforma. Para agora garantir o primeiro lugar, Medvedev terá que vencer Carlos Alcaraz Na última partida do grupo encarnado. Mas mesmo em caso de derrota por três sets para o Murcienne, Daniil terá chances de avançar caso Zverev consiga se impor ao já eliminado Rublev.

“Mentalmente foi um jogo muito difícil – Medvedev disse calorosamente no final da partida – Começou bem, mas depois o Zverev subiu um nível e eu caí para trás. No tiebreak fui bom e tive sorte. “Hoje o Alcaraz jogou melhor do que contra o Zverev e ainda espero um jogo muito difícil e complicado.”

“Estou feliz por ter me encontrado no final do primeiro set e começado a jogar melhor – O terceiro jogador do mundo ainda está sendo adicionado – Os dois grupos tiveram um final muito equilibradoNo tie-break ele também conquistou um set point no saque. Estou muito feliz, porque este ano eu teria perdido essas partidas, mas estou feliz por ter vencido. Mas este torneio é estranho – Então ele terminou – Porque mesmo que já estejam nas semifinais Não quero perder o ritmo.”

Zverev colocou o que tinha em jogoApresentava bom estado, porém Ainda não é suficiente para acompanhar os russos Autor de uma temporada fenomenal. Mesmo o nível de jogo do jogador alemão, que parecia estar em ascensão nos últimos meses, não foi suficiente para progredir na sua competição de ténis, num jogo caracterizado por mudanças de serviço e pela redução ao mínimo das margens de erro. Agora, para ele, as chances de classificação não dependem mais apenas do resultado da partida contra o Rublev.. É claro que a partida será vencida e esperamos que o seu antigo rival possa fazer o mesmo contra o Alcaraz.