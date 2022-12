Mourinho entre Roma e Portugal: Focus

O silêncio de Mourinho é ensurdecedor. O treinador português encerrou o retiro de inverno refletindo sobre a possibilidade de comandar a seleção Portugal, a seleção de seu país. Além da Federação Lusitana, que prejudica gravemente a continuação da relação do treinador com a Roma.

Portugal

No sábado, 10 de dezembro, Portugal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Ali terminou a era de Fernando Santos, ao dispensar o treinador português das suas funções. A Federação Portuguesa de Futebol não absorveu a gestão do Al-Mukhtar durante o Mundial, do caso de Ronaldo a Lião, e a exclusão ainda arde. Fernando Gomez, presidente da Federação, só quer Mourinho. O Campeão da Special One em casa é o homem escolhido pelos portugueses para representar. Mo adora apreciação e pensa nisso seriamente. Os primeiros contactos entre o treinador e a federação já foram feitos. Em Portugal, eles garantem uma reunião no dia 26 de dezembro entre o técnico e Gomez para discutir a proposta.

Mourinho

Mourinho é um treinador ambicioso. Special One é considerado um dos treinadores de maior sucesso da história do futebol, conquistou tudo em campo: títulos de ligas, copas nacionais e internacionais, e é o único treinador a vencer a Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga da Conferência. Mourinho é quem recebe quando pede alguma coisa. Quando assinou pela Roma há cerca de um ano e meio, tinha abraçado totalmente o ambicioso projeto de Friedkins, que queria trazer a Roma de volta aos escalões superiores do futebol italiano. Um caminho de crescimento que Mou decidiu seguir pessoalmente. No primeiro ano, o treinador conseguiu vencer com a Roma, trazendo assim ao Trigoria o primeiro título da UEFA na história do clube. No alvorecer do segundo ano, cobrou um mercado importante e a administração trouxe Dybala e Vinaldom, dois dos 90 jogadores para a capital, mas as grandes expectativas não foram atendidas e a Roma permaneceu em sétimo lugar na classificação. Houve alguma dificuldade, entre toda a gestão do Karsdorp, com Moe praticamente tirando-o do time e com o clube trabalhando nas coisas difíceis. Atribuído Mas, ao mesmo tempo, pressiona por uma trégua. A equipa não melhorou mas evoluiu com um futebol menos positivo e cada vez mais proactivo e com muitos jogadores a recuar. Esta Roma tem futuro? O treinador quer uma equipa competitiva, quer que os campeões vençam. Esta Roma é do seu agrado? a mercado É o primeiro time? A Roma pode vencer e estar à altura das ambições do Special One? Mourinho pensa nisso e aqui florescem as dúvidas dos portugueses.

Roma

Roma está pronta para se afirmar e jogar as suas cartas com a Federação Lusitana. Os “giallorossi” já disseram não a uma possível dupla nomeação de Mo como treinador dos “giallorossi” e treinador português. Uma proposta difícil de implementar tendo em conta os compromissos da Roma na segunda metade da temporada. E não há dúvidas de que Mo ficará no Trigoria até o final da temporada. Mas a situação pode mudar em junho. Mou tem contrato com a Roma até 2024 e fatura mais de 7 milhões de euros por temporada. Estes elementos são suficientes para a Roma, mas pode o dinheiro travar a ambição e a vontade de um treinador como Moe? Em caso de rescisão antecipada do contrato, a Roma exigirá uma indenização de Mou. A Roma gostaria de continuar com o mágico de Setúbal, mas ainda não recebeu confirmações (ou desmentidos) do treinador. A despedida de Mo será o fim de mais um projeto nas margens amarelas e vermelhas do Tibre e provocará uma grande revolução em Trigoria.