Ao vivo Itália – República Dominicana 2 a 2, vôlei feminino da Liga das Nações: tudo será decidido no tie-break!

6 a 4 no primeiro tempo para González.

6-3 Nuaclor manda a Itália para +3 da segunda linha!

5-3 piada de Gonzalez Lopez na rede.

4-3 Broadside de Gonzalez-Lopez.

4-2 Muroneeee de Bosio em Yoncaira!

3 a 2 no primeiro tempo para Mazzaro.

2-2 Outro erro de Danisi.

Um grande empate por 2 a 1 em uma bola difícil de Omoroii.

1-1 Wall Gonzalez-Lopez em Noakalor.

1-0 recomeça com ataque vitorioso de Sela.

16:13 Boa reação da Itália que, embora não em sua melhor noite, arrancou este conjunto de dentes e unhas, precisamos fazer o último esforço!

25-22 Maryam Sella manda a Itália para o desempate!

24-22 Maria Silas! Há dois pontos de seleção para a Itália!

23-22 Gonzalez Lopez atinge a linha de nove metros.

22-22 Broadside de Gonzalez Lopez, não aproveitamos duas bolas +2.

22-21 a primeira metade de Mazzaro.

21-21 O relatório de Danesi está disponível online.

21-20 a primeira metade dos dinamarqueses.

20-20 Sur Gonzalez Lopez em Omoroyi.

20-19 Braelyn Martinez Loeb.

20-18 inexpugnável na primeira metade do Danesi.

19-18 Outro Tight Diagonal por Braylyn Martinez.

19-17 Treinamento importante para Nuclear.

18-17 O relatório de Mazzaro está disponível online.

18-16 diagonal profunda Nuwakalu da segunda linha.

17-16 Muralha González em Silla.

17-15 Moroni de Sela em Gonzalez Lopez!

16-15 Marte é um erro direto.

15-15 Muralha Yonkaira em Nwakalor.

15-14 Yoncaira passa no meio da barreira.

15-13 González López conquista da rede, devemos aproveitar o momento.

14-13 Muroneeee Omoruyi sobre Gonzalez Lopez!

13-13 Finalmente um golpe de Noakalor.

12-13 Yoncaira encontrou minha mão na parede.

12-12 Danise abre caminho para a Itália.

11 a 12 a bola colocada por Yuncaira, objetivamente hoje não vemos um bom time em campo.

11-11 primeira vez por Jineiry Martinez.

11-10 Sur Gonzales em Omoroi, direção que Bosio revisará.

11-9 Jennery Martinez marcou desta vez.

Falta de 11-8 no ataque de Generi Martinez.

10-8 Omoroi toca em Gonzalez-Lopez!

9-8 Muroneeee de Nwakalor em Brayelin Martinez!

8-8 diagonal nos três metros de Braylene Martinez.

Falta rotacional de 8-7 para a República Dominicana.

7-7 Scylla faz uso da barra!

Falta de 6-7 acertando Gonzalez.

5-7 Sela falta de ataque.

5-6 Braelyn Martinez é jogado por Wall Bosio.

5-5 primeiro tempo de Mazzaro.

4-5 Sur González em Silla.

4-4 Lube Yuncaira não passa.

3-4 Ataque de Sila Makis no final de Infinite Exchange.

2-4 Gonzalez Lopez é uma diagonal estreita.

2-3 Gonzalez conquista da rede.

1-3 Yoncaira encontra minha mão contra a parede.

1-2 Mani-out desta vez por Omoruyi.

0-2 Falta ofensiva de Omoruyi.

0-1 A primeira parte recomeça por Generi Martinez.

15:47 A Itália não foi perdedora e por isso desanimada mesmo no terceiro set, a Azzurra luta muito no ataque, como evidenciam os nove tropeços e a incapacidade de segurar os meio-campistas adversários, que já somam 20 pontos no total.

21-25 O terceiro set termina com um erro de Squarsini.

20-24 ao longo do serviço de Yonkera.

19-24 Contra-ataque líquido de Noakalor.

19-23 Yoncaira Eddie.

19-22 paralelo a Nuakalor da segunda linha.

18-22 Praticado por Gonzalez.

18-21 Squarcini usa a barra!

17-21 erro na reconstrução da República Dominicana.

16-21 A piada dos dinamarqueses não passa.

16-20 primeira metade dos dinamarqueses.

15-20 Brayelin Martinez interpretado por Danesi Wall.

15-19 Finalmente uma parede de dinamarqueses em Janey Martinez!

14-19 tubos de lise.

13-19: Jejum do General Martinez.

13-18 Sela lança uma bola curta.

12-18 Brayelin Martinez marca para a terceira tentativa.

12-17 milímetros lob Malual.

11-17 Fast González.

11-16 falta no saque de Gonzalez-Lopez

10-16 Erro de ataque de Noakalor, nosso ataque literalmente não entende nada, Genari e Malwal estão em campo.

10-15 Sur Gonzalez em DeGrade.

10-14 Magic Brenda Castillo Leoncaira.

10-13 paralelo a Yonkaira, este também foi fácil de defender.

10-12 Braylin Martinez atinge a linha de três jardas.

9-12 A série termina aqui no serviço de Jennery Martinez no DeGrady Field.

8-12 Gonzalez Lopez acerta um chute impossível.

8-11 Ace por Jennery Martinez.

8-10 Gonzalez manda a República Dominicana para +2.

8-9 mãos Yoncaira.

8-8 com saque de Brailyn Martinez.

7-8 na última metade por Jennery Martinez.

7-7 paralelo de Nuakalor do segundo lugar.

6-7 Brayelin Martinez Uma parede assustadora em Danesi.

6-6 nucleocloros da segunda linha.

5-6 Rápido González.

5-5 Silas encontra minha mão contra a parede.

4-5 piada de Omoruyi na rede.

Falta de 4-4 de nove metros também para Gonzalez Lopez.

3-4 O serviço Nuakalor não passa.

3-3 excelente paralelo de Omoruyi.

2-3 As respostas de Jennery Martinez estão no meio.

2-2 primeiro tempo profundo para Denisi.

1-2 ganhando paralelamente com Gonzalez Lopez.

1-1 Nuakalor de mãos dadas.

O 0-1 recomeçou com um ataque fácil de Braylene Martinez, e não segurou.

15:16 O Azulão sumiu completamente de campo no segundo set, com percentuais de ataque de mergulho livre e 7 faltas diretas. Apenas 2 pontos no set para Noakalor, sua eficiência ofensiva caiu para 18%, já Omoroi teve um bom desempenho com 8 pontos no total e 30% de eficiência ofensiva.

16-25 Gonzalez fecha a parcial.

16-24 Braylene Martinez machuca de nove metros.

15-24 Terceiro erro consecutivo de saque de Squarcini.

15-23 Mane fora de Sela da quarta.

14-23 Wall Braylin Martinez em Malual.

Muro 14-22 de Gennery Martinez em Squarcini.

14-21 em paralelo com a fuga de Malual.

14-20 primeiro tempo por Jineiry Martinez.

14-19 Descemos significativamente e os Blues ainda estão cobrindo uma bola simples.

14-18 no campo Gennari e Malual.

14-18 Liberação de Nuakalor no ataque.

13-18 Parede de Gonzales em Omoroyi.

13-17 paralelo ao impenetrável Omoruyi.

12-17 diagonal estreita usual para Braylene Martinez.

12-16 Gonzalez aproveita uma bola perto da rede.

12-15 Rápido González.

12-14 paralelo a Omoruyi.

11-14 República Dominicana ganha grande mercado de ações.

11-13 O relatório de Sela está disponível online.

11-12 Vamos começar! Duas defesas incríveis de Parochial e um lob milimétrico de Omoruyi.

10-12 lados diagonais da sela.

Rotação de falta de 9-12 para a Itália.

Erro de 9 a 11 no ataque de Sela, Mazzanti pede um tempo limite.

9-10 Sur Yunquera em Nuakalor.

9-9 fora do tubo de Brailyn Martinez.

8-9 Ás Brilhante Martinez.

8-8 no saque de Squarcini.

8-7 O contra-ataque de Gonzalez-Lopez escapa.

7-7 Braelyn Martinez puxa a diagonal.

7 a 6 no primeiro tempo para Squarcini.

6-6 Wall Brailyn Martinez em Noakalor.

Vencedor de 6-5 galeões Lopez.

6-4 Lobe Omoroi pago.

5-4 Invasão da Rede Squarcini.

5-3 Moroni Squarcini sobre González!

4-3 Danisi responde ao centro.

3 a 3 no primeiro tempo para González.

3-2 Falha no saque de Jennery Martinez.

2-2 na primeira parte, apoiado por Gennery Martinez.

2-1 Muroneeee da Dinamarca sobre Yonkaira!

1-1 paralelo ao Nuachlor da segunda linha.

0-1 recomeça com erro de Squarsini.

14:55 A Itália dominou o primeiro set com 13 ataques vitoriosos, 4 bloqueios, 1 ace e apenas 2 erros diretos. Nuakalor melhor em campo com 6 pontos e eficiência ofensiva de 29%, Omoroi também teve bom desempenho com 4 pontos e Danisi, Sila e Squarcini com 3 pontos.

25-16 selos fecham em paralelo!

24-16 Sela dá 8 pontos fixos à Itália!

23-16 Ace Yoncaira.

23-15 Sete para Jennery Martinez.

23-14 Falta no ataque de Yonquera.

22-14 O ombro impressionante de Omoruyi.

21-14 A série termina servindo Noakalor aqui.

21-13 Stampatona de Bosio em Yonkaira!

20-13 Grande Defesa Estreita e Contra-ataque Noakalor!

19-13 no intervalo atrás de Squarcini para fechar a troca mais longa da partida.

18-13 diagonal forte de Yoncaira.

18-12 falta de Gonzalez-Lopez.

17-12 Omoroi passa no meio da barreira desde o quarto lugar, tempo limite para a República Dominicana.

16-12 largura radial de um nocalor.

15-12 primeiro tempo para Gonzalez.

15-11 Edição Noakalor em Gonzalez Lopez!

14-11 Moroni dos dinamarqueses em Brailyn Martinez!

13-11 Noakalor ataca apertado e a Itália quebra!

12-11 Os dinamarqueses primeiro recebem, depois atacam!

11-11 Gonzalez-Lopez treinou na segunda linha.

10-11 Sete são apoiados pelos dinamarqueses.

10-10 Brailyn Martinez Lube.

10-9 Defendemos muito e acabou por chegar o erro do Yoncaira.

Grande troca de 9-9! A defesa de Squarcini e a grande defesa de Omoruyi!

8-9 bloqueador Nuakalor fora da segunda linha.

7-9 Jennery Martinez aproveita uma barra.

7-8 Yoncaira puxa o diâmetro com uma bola dura.

7-7 Qatari Nuakalor do segundo lugar.

6-7 respostas Jennery Martinez no meio.

6-6 profunda primeira metade Squarcini.

5-6 lubrificantes de pressão de Yonkaira.

5-5 Aceeeee dos dinamarqueses!

4-5 Invasão de Yoncaira Grid.

3-5 tubos em um contra-ataque de Brayelin Martinez.

3-4 Parede de Gonzales em Omoruyi.

3-3 Praticado por Gonzalez-Lopez desde o quarto.

3-2 O ataque de Sela foi interrompido.

2-2 Diagonal Crips por Braylyn Martinez.

2-1 ao longo do primeiro tempo de Geraldine Gonzalez.

1-1 Contra-fuga de Scylla.

1-0 começa com um bloqueio de Squarcini em González.

14:29 A República Dominicana responde com: Marty, Yunqueira, Braylene Martinez, Jennery Martinez, Gila Gonzalez, Geralendy Gonzalez e Brenda Castillo.

14:27 Este sexteto é da Itália: Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Sylla, Danesi, Squarcini e Parrocchiale.

14:25 É hora dos hinos nacionais.

14:22 Por outro lado, a República Dominicana está na 11ª colocação com 2 vitórias, 3 derrotas e 5 pontos, e hoje já pode ser um confronto direto pela passagem de fase.

14:19 A Itália está atualmente em 10º lugar na classificação com 2 vitórias, 3 derrotas e 6 pontos.

14:16 O jogo da volta asiática abriu da melhor forma possível com uma vitória clara sobre a Bulgária (3-0).

14:13 Em Hong Kong, os Blues de Mazzanti continuam avançando para a Final Eight.

14:10 Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo de Itália e República Dominicana, partida válida pela sexta rodada da Liga das Nações de Voleibol Feminino 2023.

Amigos da OA Sports, bom dia e sejam bem vindos Transmissão ao vivo da Itália e da República Dominicanaque é uma partida válida pela sexta rodada da Liga das Nações de Voleibol Feminino em 2023. Em Hong Kong, os Azzurri buscam vitórias importantes com o objetivo de chegar às oitavas de final, e esta segunda fase pode sim ser decisiva nesse sentido. .

A seleção Mazzanti começou o segundo jogo fora de casa da melhor forma possível, ao vencer ontem a Bulgária por 3-0, triunfo que permitiu aos “azzurri” subir ao nono lugar da tabela classificativa, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e três derrotas. As coisas não começaram bem em Hong Kong para a República no domingo, que sofreu uma pesada derrota contra a Polónia (3-1), e as Caraíbas com 4 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas, classificadas em 11.º lugar na classificação.

O jogo desta noite pode de facto ser um jogo direto com golo dos quartos-de-final, aliás relembramos que no final desta jornada estarão apenas as sete melhores equipas, mais os Estados Unidos como país anfitrião para a fase final. Acesso a partidas ao vivo que levarão ao título. A Itália, nas quatro edições da VNL até agora, ultrapassou a República Dominicana três vezes, perdendo apenas uma vez em 2021.

A OA Sport oferece a transmissão ao vivo Itália – República Dominicana, partida válida pela 6ª Jornada do Campeonato Feminino de Voleibol FIVB 2023, notícias em tempo real, minuto a minuto, ação a ação, emoção a emoção, para que você não perca uma coisa. A partida vai começar 14h30!

Foto: FIVB