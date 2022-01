Cristiano Ronaldo, nem no banco com o Aston Villa: Rangnick revela o motivo

Você sempre esteve no centro dos rumores do mercado desde que ele voltou Manchester United no verão, Cristiano Ronaldo Não chamado para desafiar FA Cup x Aston Villa . Foi o mesmo Ralph Rangnick Para explicar o porquê para o público interessado. De fato, hoje em dia há rumores de um CR7 insatisfeito que poderia deixar Manchester para seu destino Barcelona: No entanto, o mercado parece não ter nada a ver com isso neste caso.

Ronaldo perde a FA Cup: Problemas musculares

Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho eles vão pular Manchester United vs Aston Villa. “Eles têm problemas – disse Rangnick – Eu não diria que eles estão feridos, mas eles têm problemas musculares.” Técnico demônios vermelhos Disse ter falado com o campeão português antes do treino de ontem: “Ele me disse que teve alguns problemas nos últimos dias. São problemas pequenos, mas no final decidimos que fazia sentido não arriscar um jogo que poderia facilmente levar 120 minutos. Acho que ele estaria em campo, mas ele tinha problemas no quadríceps e decidimos que sim. Seria melhor para ele descansar e não jogar esta partida.”