Torino Fiorentina 4-0, Report Papers: Bicalo é o melhor jogador. Vlahovic aboliu Bremer

Resultado final: Torino Fiorentina 4-0

Turim

Gêmeo 6,5 – Em sua estreia na Serie A, ele foi convidado a fazer as mesmas coisas que Milinkovic-Savic, incluindo trabalhar como diretor extra com os pés. Ele quebrou o gelo com uma defesa fácil em Vlahovic e, no segundo tempo, disse não a Nico Gonzalez.

Jidji 6,5 – O jogador mais avançado de todos os tempos, direitos autorais de Juric. Ele lê bem todas as situações, sempre mantém o olhar fixo na bola.

Bremer 7,5 – Definitivamente à frente de Vlahovic, ele o segue em todas as áreas do campo, mesmo que esteja sendo perseguido. O artilheiro do torneio recuperou a vitória em um dos principais duelos da partida.

Rodrigues 6,5 – Com Bremer assim, tudo fica mais fácil, mas ele faz o possível para ajudar seu companheiro de equipe em segundo lugar.

singo 7 – Ele aquece a perna com vários exercícios por conta própria, fazendo com que Martinez-Quarta o avise e o condicionando. Corresponde ao momento apropriado e abre o jogo. A partir de 88 ‘Zima sv

Lucas 7 – Balanceador de linha central de granada, já que agora é um grampo. A ajuda do multiplicador foi ótima.

Mandrágora 6,5 ​​- Ele encontrou a camisa titular três meses depois devido às condições menos que ideais de Pobega, e jogou bem no ombro de Lukic. Embale sua ajuda para Sanpria.

Duque 6.5 – Ele conquistou seu título na esquerda com uma atuação convincente. Aerodinâmica e uma boa vista panorâmica do Sengo. Ele empurra Callegon para fazer uma falta no terceiro gol.

Brilhante 6,5 – Elegante no manejo da bola, ele a administra com absoluta perfeição. Ilumine o Grande Torino distribuindo flashes de alta qualidade. De 79 ‘Pobega sv

Brico 8 – Em um modo híbrido, um pouco de meia-atacante e um pouco de ala. Sofisticação e clareza nos jogos: ele decide com a velocidade do seu pensamento. Marque duas vezes e comece o poker. de 79 ‘Pjaca sv

Sanpria 7 – Ele provavelmente nunca será um atacante de dois dígitos, mas existem alguns atacantes que podem fazer um time jogar bem. E desta vez ele também marcou um gol nada simples. A partir de 88′ sv. aquecimento

Evan Yurik 8- Mais forte que a ausência e pouquíssimos exercícios nas pernas, ele elimina a Fiorentina em nível físico e técnico. O estresse, o frenesi e a raiva competitiva típicos do DNA da Granada. Este touro na casa é uma máquina de guerra. O próximo passo é se tornar um no exterior.

Fiorentina

Terracciano 5 Inocente nos dois primeiros gols, no terceiro percebeu tardiamente que o mau passe de Caligon seria uma assistência para Bricalo.

Atualização Odriozola 5.5.0 – Ela tenta, ela atira, ela atira. Mas Calljon não o ajuda, mas pelo contrário o coloca em dificuldade na defesa. De qualquer forma, é um dos poucos que, se não tivesse terminado em Gullida, teria merecido o passe.

Milinkovic 5,5 – Alguns confrontos físicos e os habituais headshots. Nada em particular em um jogo em que Viola não merece um passe.

Quarta-feira 4.5 – Ele imediatamente recebe um cartão amarelo e então começa um pesadelo de 45 minutos. No começo ele manda mal e apoia o cruzamento de Vojvoda no primeiro gol, depois se explode no segundo gol. Jogo muito ruim para o argentino. de 45′ Igor 4,5 – Entra para sanar os erros de seu companheiro de equipe, ele imediatamente comete uma falta sensacional que permite que Sanpriya marque 4 a 0. Ele faz pelo menos duas outras acusações que poderiam ter custado caro à viola.

Biraghi 5 – No primeiro gol, ele perdeu um recuo defensivo, deixando Sengo para Castrovilli. Ele erra muitos passes e mesmo em lances de bola parada há muito o que revisar.

Boaventura 5 – Estranho é impreciso e ausente parece ser um truque de duplicação para o jogador decisivo na primeira rodada. Dois pares de sapatos de salto alto sem receptores e performances de jogging estão entre os piores em roxo.

Torre 5,5 – Escondido no meio-campo, sem ajuda dos companheiros e, portanto, não encontrando tempo para quebrar a pressão da bomba. Desaparecido No segundo tempo, ele apareceu apenas pelo travessão… com a partida interrompida.

Castrovilli 5 – Leve em comparação com os adversários no meio, mas ainda um dos poucos a tentar. O erro foi mandá-lo para o campo a partir do 1′ contra um médio físico, mas ele não desiste da luta. Ele também tentou no segundo tempo, mas estava constantemente acertando a granada e os tiros que não surtiam efeito não são lembrados. de 73′ Mali 6 – Ele vem e mostra seu desejo e frescor atlético. Talvez ele possa aspirar a um ponto de partida…

CHAMADA 4 – Apesar de comprar o Ikoné, o italiano lhe dá confiança e lhe paga o temido primeiro tempo. É então superado com a ajuda de Priicalo que marcou 3-0 em seu passe para Terracciano. de 45′ saponara 6 – Tentei com uma serpentina e atirei… mancando. Não está indo mal, mas o jogo já foi hackeado.

Vlahovic 5 – Em uma gaiola de Bremer e Jagji, ele luta para tocar a bola e entrar na partida. Na segunda parte provavelmente não tocou menos bolas e depois de sofrer quatro golos, o italiano alterou para evitar os minutos “inúteis”. de 73′ Kokorin 6 Passeio de mercado. Ela precisa encontrar uma equipe, e é difícil encontrá-la depois desses 20 minutos.

Nico González 4.5.1 Corre, sprint, cotovelada, mas você luta muito para ser perigoso durante o primeiro tempo. No segundo tempo, ele continuou a sair do jogo, então irritou os italianos inútil Barbona no meio de uma ação perigosa e menos de 4 gols. Muita fumaça e pouco grelhar. de 78′ ícone SV . Dando aos fãs de Viola um motivo para parar de assistir a uma partida assustadora.

Italiano 5 – O time titular está errado e fica claro pelo placar aos 45 minutos, quando o Torino já estava com 3 a 0 na frente. No segundo tempo ele não melhorou com as mudanças e com o intervalo. Um desempenho alarmante, especialmente considerando que o Taurus deve estar em uma situação de emergência. Muita responsabilidade, desta vez, para o líder do COMESO.