Calciomercato Roma: um ponto nas negociações

A Roma deve esquecer o mais rápido possível o terrível início de 2022 com derrotas ruins contra Milan e Juventus. Maitland-Niles foi a primeira contratação da sessão de inverno, mas o trabalho de Thiago Pinto não foi concluído, nem dentro nem fora.

Acesso

Sergio Oliveira, nascido em 1992, será o segundo impulso de Mourinho. O médio português desembarca amanhã em Roma para fazer exames médicos e já pode estrear-se no domingo frente ao Cagliari, onde Crisanti estará ausente devido a suspensão. O médio português chega à Roma num complicado formato de empréstimo (1,3 milhões de euros) com reembolso de 13,5 milhões de euros. Os portugueses vão trazer a Roma a liderança que Mo diz estar faltando. O meio-campo também adora Ndombele do Tottenham, mas o salário de 12,5 milhões do jogador torna a negociação impossível, enquanto no verão haverá uma nova oferta por Xhaka do Arsenal. Quanto à defesa, Papastathopoulos é um defesa grego de 33 anos no Olympiacos com experiência em Itália em Génova e Milão, e no estrangeiro no Borussia Dortmund e Arsenal. O contrato do zagueiro termina em junho próximo com o clube grego, e o retorno de Manolas pode empurrá-lo para outras terras. No entanto, o acesso da Grécia a essa janela de mercado está vinculado a algumas das vendas que a Roma terá que fazer.

saídas

Muitos nomes apareceram em Roma, começando com o Expurgo de Fazio e Santon. Sobre o argentino, há uma pesquisa de Hilal, mas a Sampdoria também está interessada no jogador, para o italiano, em vez disso, o contrato é rescindido e o futuro é avaliado na Turquia ou na Grécia. Reynolds irá para a Bélgica, para o Anderlecht com a fórmula de empréstimo seco. Assim que surgirem novas notícias da recuperação de Spinazzola, ele logo consultará o especialista, para estabelecer uma nova etapa de reabilitação, e o estado de Calaviori será avaliado. Se os períodos de recuperação de Spinazzola forem curtos, Calaviori irá para o Cagliari em uma fórmula de empréstimo, e os dois clubes já chegaram a um acordo. Villar, Sampdoria e muitos outros clubes espanhóis como ela poderiam ir, incluindo Valência e Inter de Milão, enquanto Diawara tem muitos fãs na Premier League. O Getafe caiu para Borja Mayoral e, para alegria do Real Madrid, daria ao jogador uma vaga na titularidade.

Enquanto isso, o Marselha substituiu Pau Lopez depois que o goleiro conquistou a 20ª presença com o clube francês, conforme acordado. A Roma arrecadou 12 milhões de euros. Pau Lopez jogou pela Roma de 2019 a 2021, somando 76 partidas.