Mourinho Matic no eixo Londres – Manchester – Roma. É um registro de presença

Roma – Ciganos não perdem tempo E ao despedir-se de MKhitaryan, que vai casar com o Inter, Tiago Pinto encontra imediatamente o seu substituto pela experiência e qualidade. O gerente geral está a um passo de fechar o negócio com Nemanya mas seucO sérvio de 33 anos foi dispensado do Manchester United. O salário receberia uma parcela fixa de cerca de 3,5 milhões, mas os bônus associados à presença teriam que ser adicionados, o que resultaria em um ganho líquido de cerca de 4,2 milhões de euros. Um ano com opção de um segundo com base no número de aparições em campo