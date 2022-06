“Nos primeiros momentos fiquei um pouco atordoado” – RSI Swiss Radio and Television

A pesada derrota em Lisboa amenizou a alegria de Mattia Botani, que não conseguiu encontrar um sorriso após a partida, mas soube explicar o que sentiu na primeira partida do Rossocross aos 70 minutos da partida da Liga das Nações entre Portugal e Suíça: “ Estou feliz por ter feito minha estreia, mas sinto muito pela derrota. Gostei desses 20, mas tenho vergonha do resultado. Foi um momento especial, um sonho realizado desde a infância. É uma felicidade pessoal na pureza . O estado. Nos primeiros momentos fiquei atordoado, enfrentando Portugal, com grandes heróis que só via na TV até agora.”

Tentei fazer o que costumo fazer, fiquei um pouco preocupado porque não tenho jogado ultimamente, mas tudo bem

Mattia Botânica

O jogador de 31 anos do Ticino analisa o jogo da seguinte forma: “Eles são grandes campeões, e você também pode ver por que eles jogam nos grandes clubes. Eles têm uma grande inteligência no jogo, desaparecem e entram nos momentos decisivos. ” Antes de concluir, ele disse com um meio sorriso: “A camisa desta noite vai para o meu pai ou eu vou mantê-la com minha esposa em casa. É uma decisão difícil.”

Por outro lado, o capitão Granit Xhaka está especialmente decepcionado com os gols sofridos: “É difícil comparar a seleção de Petkovic com a atual. Mesmo com Petkovic no início, perdemos vários jogos. Certamente isso não pode acontecer. Sofremos de 4 gols no intervalo Nossa terra. Acho que não. De qualquer forma, fomos tão ruins que estamos fazendo tudo errado. Estamos orgulhosos, sabemos o que podemos fazer, mas o que você vê em campo é importante.

Precisamos ficar juntos e jogar mais fácil Shaka de granito

O selecionador Murat Yakin estava muito sóbrio: “Foi uma noite amarga, com derrota e Vargas também. Não devemos ser muito críticos, mas estamos analisando bem a partida. Esta noite, como equipe, não fizemos o que tínhamos que fazer. Temos que começar do básico”.