A Ucrânia venceu por 1-0, com um autogolo de Yarmolenko- Corriere.it

A partir de Andrea Sirini

A cobrança de falta de Bale foi decisiva: o Dragão não ia à Copa do Mundo desde 1958

Incomparável, cansada de uma viagem que durou mais de três meses, a Ucrânia pára a um passo de um sonho. Oprimidos, talvez ofuscados pelas mensagens que chegaram nos últimos dias do front e das casas do país (Ganha pra gente mostrar que estamos vivos e lutamos). Alguns torcedores nas arquibancadas usavam máscaras representando o presidente Zelensky, que agradeceu ao time após o sucesso nas semifinais com a Escócia por lhe dar duas horas de felicidade para nosso povo.

Desta vez não conseguiu apurar-se, o País de Gales esteve bem, concentrado e sarcástico: Bale, mais uma vez (já tinha terminado a meia-final com a Áustria com dois golos em Março), cumpre o golo de Yarmolenko. Aquele que se desespera, sua raiva tenta arrastar sua equipe, mas desiste como os outros. Não foi fácil. Os jogadores de futebol ucranianos, que jogam na liga de seu país, estão fora de ação há meses. Antes da Escócia, eles não jogavam uma partida oficial desde dezembro. Eles passaram noites sem dormir sob o bombardeio, colchões no chão do hotel ou no centro esportivo de seus clubes. Há também aqueles que se refugiaram em um estacionamento subterrâneo, Sidorshuk, trancados em seu carro com suas famílias. Eles não treinaram por semanas, até chegarem à Eslovênia, casa do presidente da UEFA, Ceferin, onde remarcaram a Copa do Mundo.