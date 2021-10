Sbk 2021 / Superbike Vídeo ao vivo e treinos livres na TV FP1 e FP2 GP Portugal

o diretta sbk A décima primeira rodada desta temporada nos fará companhia: Superbike Na verdade nos apresenta a partir de hoje Portugal GP 2021 na pista Portimão No Algarve, o terceiro e último capítulo de uma trilogia consecutiva na Península Ibérica, que começou há duas semanas em Montmeló com o Grande Prémio da Catalunha e continuou na semana passada em Jerez de la Frontera, um fim-de-semana marcado por uma morte tristemente trágica. Dean Berta Vinales, de 15 anos, em uma corrida sidecar nos lembra dos perigos do motociclismo. Do ponto de vista competitivo, por outro lado, estamos cada vez mais no meio da corrida pelo título de campeão mundial entre os atuais campeões. Jonathan Ria e o desafiante Toprak Razgatlioglu.

SBK 2021 / Superbike TV AO VIVO: Razgatlioglu também venceu a segunda corrida em Jerez!

Os resultados de Montmelo foram mistos há duas semanas, enquanto Razgatlioglu dominava Jerez, que agora tem uma vantagem de 20 pontos sobre a RIA. Hoje, sexta-feira 1 de outubro de 2021 vamos começar a filmar em Portimão, claro com as duas primeiras sessões de treinos livres FP1 e FP2, que deverão começar por nos dizer o que esperar deste fim-de-semana, sempre sob a bandeira desse duelo, na esperança de que Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi podem E Axel Bassani de fazer um bom trabalho, depois de muitas satisfações principalmente nas duas primeiras corridas nas corridas anteriores. Quem vai o sorriso direto da SBK de Portimão hoje?

AO VIVO SBK / Superbike Video Streaming TV: A primeira corrida em Jerez foi cancelada!

Streaming de vídeo ao vivo e TV ao vivo: COMO SEGUIR O SUPERBIKE

o Superbike em um Ele vive Estará disponível para assinantes da plataforma de satélite Sky: na sexta-feira é visível apenas para assinantes de canais de satélite. Assim, a nomeação de hoje será de Portimão no Canal 208 Sky Sport MotoGp, desde a época passada na verdade a casa de todas as grandes motos. lá Transmissão de vídeo ao vivo Assim, Sky Go vai garantir isso, mas também neste caso apenas para assinantes Sky.

Para outros, continua a ser a melhor referência para acompanhar a temporada de Superbike e em particular o GP Portugal 2021 de Portimão, o site oficial do torneio em www.worldsbk.com/it (para a versão italiana), ou a conta oficial do Twitter que é @ sbk_official.

AO VIVO SBK 2021 / Superbike: Jonathan Rea domina FP2 em Jerez! 2021 Grande Prêmio da Espanha

AO VIVO SBK SUPERBIKE: Cronograma de treinos FP1 e FP2 grátis, Portugal GP 2021

Como já foi referido, a Superbike Friday será naturalmente o dia das duas primeiras sessões de treinos livres de Portimão, por isso vamos relembrar o que é diretta Sbk. Hoje, sexta-feira, 1 de outubro, vai abrir um fim de semana que será o último dos três calendários de Superbike consecutivos: vamos agora relembrar todas as datas na sexta-feira do décimo primeiro Grande Prêmio sazonal, que deve levar em conta a hora do fuso horário entre Itália e Portugal.

Então o Superbike Day começará em Raw 11,30 Italianos pela manhã com a primeira sessão de Treino Livre FP1, então em cru 16,00 Aqui está o início do segundo treinamento gratuito FP2 – Ambos duram 45 minutos cada. Também uma referência ao Supersport, a principal classe secundária do SBK, que irá testar duas sessões de treinos livres de 45 minutos cada às 12h25 e 17h00 respectivamente, novamente após a Superbike.

