Diabetes tipo 2 e plantões noturnos, o que pode ser feito para prevenir o risco de desenvolver a doença?

Trabalho em turnos e durante vários anos dormi menos de cinco horas por noite: li que isso pode desencadear diabetes. Isto está certo? O que posso fazer?

Ele responde Vitória BonatoDiretor Médico, Unidade de Endocrinologia, Hospital Israelita, Roma – Associação de Médicos de Diabetes (Ir para o fórum)

o Diabetes tipo 2 (DM2) é uma doença complexa na qual vários fatores de risco contribuem para o seu aparecimento e entre eles também desempenham um papel dormir. Cada vez mais evidências indicam como a quantidade, a qualidade e o horário do sono (cronótipo) estão associados ao risco de DM2. Falando em duração do sono: Um período de sono de cerca de 7 horas parece ideal, enquanto períodos inferiores a 6 ou superiores a 9 horas podem aumentar o risco de desenvolver DM2 em até 50%. Além disso, cada hora de diminuição ou aumento do sono está associada a um aumento de 9 a 14% no risco de doenças.

Madrugadores e notívagos Outro aspecto avaliado é Qualidade do sonoQue é definido como “a satisfação subjetiva do indivíduo com todos os aspectos da experiência do sono” e é afetado por vários fatores psicológicos, fisiológicos e ambientais, incluindo Trabalho por turnos. Indivíduos que relatam má qualidade do sono apresentam maior risco de desenvolver DM2. Devemos também ter em conta que a maioria das pessoas tende a acordar cedo ou a ficar acordadas até tarde (“cronótipo”), mesmo que a vida moderna, com os seus ritmos sociais e de trabalho, possa confundir completamente os ritmos de sono/vigília com o nosso relógio biológico interno. Os dados sugerem que sim Os noctívagos têm maior risco de desenvolver DM2 do que os madrugadores.

dieta mediterrânea Vários mecanismos pelos quais o sono contribui para o desenvolvimento do DM2 foram postulados: Resistência à insulina, atividade do sistema nervoso simpático, microbioma intestinal, mas também comportamento alimentar. Algo pode ser feito para interferir nos efeitos negativos do sono: um estudo recente com quase 250.000 ingleses não diabéticos tentou vincular a duração do sono autorreferida (dormir pelo menos 6 horas normalmente) com a ocorrência de DM2. a suposição então Possível efeito protetor da dieta mediterrânea. READ Omar Badrini para Buskers: 'Você tem que acreditar na ciência'

Atividade física regular Os resultados mostraram que quem dorme menos de 6 horas tem maior risco de desenvolver DM2, que não é modificado por uma alimentação saudável. Na mesma população Indivíduos com curta duração habitual de sono e prática regular de atividade física tiveram menor probabilidade de desenvolver DM2. Concluindo, o conselho que posso dar é intervir nos fatores de risco modificáveis ​​e assim manter um estilo de vida correto, Pratique atividade física regular e tente melhorar a duração do sonoDe acordo com seu trabalho e atividade social.

