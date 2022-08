Saúde está em risco para 3 signos do zodíaco: aqui está quem terá que lidar com pouquíssimas doenças

Chegamos no sábado, e o horóscopo nos fala sobre saúde, em particular sobre 3 sinais relacionados a alguma doença.

Estamos no fim de semana antes de 15 de agosto, você está pronto para comemorar? O verão está a todo vapor e esperamos que você esteja relaxando em um bom local de férias.

hoje, Sábado 13 de agostoEstamos no meio do verão mais quente de todos os tempos. Se você estiver no calor, e talvez ainda na cidade, nós o mantemos informado com seu horóscopo diário.

Sábado, 13 de agosto, observe sua saúde para 3 sinais

Os nascidos hoje, 13 de agosto, são do signo de Leão, e seu santo é São Hipólito.

Os nascidos neste dia são frequentemente encontrados em meio de lutao que muitas vezes os deixa nervosos, mas eles são fortes e têm ideias claras sobre onde ir, mesmo ao custo de entrar em uma discussão.

As estrelas de hoje nos dizem algo muito específico sobre os deuses Problemas de saúde Para alguns signos do zodíaco, como explica o astrólogo Vincenzo Lagana.

Quer saber se você é quem deveria estar um pouco cauteloso hoje? Não se preocupe, as estrelas colocam você em alerta!

As primeiras pessoas a passar um dia são amigos boi, Que é definido como o signo do mais voraz do zodíaco, então sua fraqueza hoje é justamente Digestivo. EU ‘Nutrição para cuidarPara evitar o ganho de peso e aproveitar ao máximo suas férias. O calor precisa de uma dieta leve, então tenha cuidado com o que você come.

Sinal de amigos dos deuses gêmeos, Você está no meio das férias que você precisa. A fadiga que você pode sentir deve ser mantida sob controle, porque “Sensibilidade respiratória ou mesmo um intoxicação alimentar. Portanto, preste atenção ao estilo de vida deste período, mas acima de tudo para dar importância ao descanso de todos os pontos de vista.

Marcador escala de peso Ele também precisa desse período de férias e descanso. O bem-estar pode ser prejudicado por exaustão, mas também alguns comportamentos de distração. As estrelas para este dia em particular estão nos dizendo para ficar Cuidado com a digestãoporque pode haver um arquivo risco de aglomeração. Isso significa que é necessário ter cuidado ao consumir bebidas muito geladas e muito rapidamente, mas principalmente evitar pular na água de repente logo após uma refeição.