Quark e SuperQuark, Ciência em Todos – Cultura e Entretenimento

A princípio chamava-se quark Foi ao ar tarde da noite depois de Dallas: Estreou em 18 de março de 1981. Cada vez mais popular, em 1995 tornou-se SuperQuark, com maior duração, nova fórmula e promoção no horário nobre. É a marca mais famosa criada por Piero Angela, o programa editorial que tornou a ciência, tecnologia, natureza, nutrição e arqueologia acessíveis a todos.

O título, Quark, é emprestado da física de partículas, para se referir a um dos componentes básicos da matéria: “Ele meio que mergulha nas coisas”, explicou Piero Angela em um dos primeiros episódios. A famosa canção, Aria sulla Quarta Corda de Johann Sebastian Bach, arranjada por Swingle Singers, foi pessoalmente selecionada por Angela, uma hábil pianista e amante do jazz. Acompanhando-os estão ondas desenhadas por computação gráfica da década de 1980 assinadas por um dos pioneiros do gênero, o americano Melvin Lewis Pruitt.

Ao longo das décadas, a Quark expandiu-se para desenvolver uma série de spin-offs, como Quark Speciale e Il mondo di Quark, que apresentavam documentários antropológicos sobre as diferentes civilizações do mundo, Quark Economy, Quark Europa (usando os cartoons aqui também Bruno Pozzetto para explicar conceitos mais difíceis). Em 1983, aqui estão as pílulas de Quark, 200 pequenos comerciais de 30 segundos que passaram mais de 5.000 vezes em shows da Rai1. E novamente Quark Italiani, com cerca de 50 documentários sobre natureza, ecologia, exploração, animais (Piero fez alguns com seu filho Alberto Angela na África), até um Superquark.

Não adianta perguntar a Piero Angela qual anel Quark ele mais gostou: “Eles são como crianças, é impossível preferir um deles.” E o Superquark lembra em entrevista à agência de notícias americana ANSA: “A primeira vez que entramos no ar era a União Soviética e falava-se em queda de abrigos. Em 1981 nasceu o primeiro computador pessoal, enquanto o telefone celular aparecia e a internet estava longe. A transmissão no ar às 21h35 significava que já estávamos tarde da noite: naquele primeiro episódio histórico, recebemos o resultado de mais de 9 milhões de espectadores. Nascia também a primeira televisão comercial. Desde então Em 1981, o mundo mudou, mas a linguagem usada para dizer a ele permaneceu a mesma, pois entrando nas casas dos italianos nos tornamos parentes dos espectadores, mas à nossa maneira também participamos da política, usando palavras simples e claras. mensagens para todos longe das controvérsias e lutas que estão ocorrendo hoje.”

Entre as séries, sempre inovadoras, criadas por Piero Angela com seu filho Alberto, não podemos deixar de citar a maravilhosa máquina, Planeta dos Dinossauros e Viagem ao Universo, também filmada em inglês e vendida em mais de 40 países ao redor do mundo, da Europa para a América, dos países árabes à Ásia, incluindo a China.

A versão final do Superquark foi ao ar em julho, no Rai1: The New Cycle, seguido por um Superquark Natura no final da noite, episódio de abertura da série produzida pela BBC, The Game of Seduction. “Como sabemos, a ciência e a tecnologia e suas repercussões na sociedade estão em constante e rápido desenvolvimento, mas na Itália são muitas vezes faladas em termos de ameaças misteriosas ou milagres extraordinários. A natureza profunda dessas mudanças não pode ser compreendida e, portanto, muitas vezes não conseguimos gerenciá-los “, explicou Piero Angela. “Como disse Luigi Einaudi, o segundo presidente da República Italiana, ‘Ciência é para circulação’. conhecimento necessário”.