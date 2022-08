Se você sofre de colesterol alto, evite completamente esses alimentos no verão

Se você sofre de colesterol alto, existem alguns alimentos que você deve evitar durante todo o ano e principalmente no verão. Isso porque é difícil controlar o colesterol alto na melhor e mais confortável estação do ano. A razão é porque nosso estilo de vida ficou mais leve e menos controlado depois de feriados e convites para jantar.

O colesterol alto é uma condição na qual o nível de LDL ou colesterol “ruim” no sangue é elevado. Para manter os níveis de colesterol saudáveis, é essencial prestar atenção ao que você come no verão. Alimentos que contêm gorduras saturadas, açúcar, sal e aditivos artificiais aumentam o risco de desenvolver pressão alta e açúcar elevado no sangue, bem como um aumento no nível de triglicerídeos no organismo.

Você sofre de colesterol alto? Evite esses alimentos

Os alimentos mais perigosos no verão são aqueles ricos em açúcares, sal e outros elementos refinados. Destes, há maior risco de consumir sorvetes embalados, refrigerantes, sucos, pães e arroz. As receitas correspondem aos pratos típicos que caracterizam a época estival.

Sorvete é ótimo depois do jantar, mas é rico em açúcar. O mesmo efeito tem refrigerantes e sucos que são muito populares no verão para saciar a demanda por líquidos. Quando estamos em uma viagem ou em uma viagem para fora da cidade, tendemos a trazer sanduíches e arroz frio conosco. Eles enchem nossos estômagos e satisfazem o paladar. mas! Os nutrientes dentro dele devem ser limitados.

Possíveis alternativas de verão

A aveia é uma rica fonte de fibra solúvel e pode ajudar a reduzir o colesterol em até 10%. É também uma excelente fonte de antioxidantes, que podem ajudar a reduzir o risco de certos tipos de câncer, doenças cardíacas e diabetes. Os feijões são outra boa fonte de fibra solúvel e o cobre, um mineral que suporta um sistema imunológico saudável, promove a saúde da pele e do cabelo e é necessário para a produção de colágeno, importante para ossos e articulações saudáveis. Podemos misturar aveia com um pouco de mel e canela em vez de sorvete. Feijões temperados com azeite e especiarias podem substituir o arroz frio.

Frutas e vegetais são ricos em fibras, antioxidantes e vitaminas. A fibra ajuda a manter os níveis de colesterol sob controle. Também reduz o açúcar no sangue e melhora a saúde do coração. Uma das melhores maneiras de controlar o colesterol alto é comer cerca de 2/3 porções de frutas e vegetais diariamente. Podemos fazer sucos e extratos em vez de refrigerantes e sucos.

Os grãos integrais são ricos em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Comer grãos integrais pode ajudar a diminuir o colesterol e controlar os níveis de açúcar no sangue, o que é importante para pessoas com diabetes. A cevada é uma excelente fonte de fibras, vitaminas do complexo B, magnésio e ferro. Eles podem substituir produtos de pão refinado e arroz frio.