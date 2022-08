“Nem me lembro do meu nome”

afetado doença mental por causa de mofado que assombra sua casa. Diagnóstico terrível para Amy Esqueleto, 37 anos. Com efeitos devastadores em sua vida, pois devido à doença ele não conseguia mais lembrar seu nome.

Sofrendo de demência congênita

Amy, naturopata e nutricionista, começou a se sentir mal dois meses depois que ela e o marido se mudaram para um apartamento em Manly, Nova Gales do Sul. Austrália, em 2016. O vazamento do banheiro foi fatal porque levou a mofo que se espalhou no banheiro e além. Devido à vulnerabilidade genética das toxinas do mofo, Amy descobriu que a exposição prolongada causava um “colapso sistêmico” de seu corpo. Começou a notar alergias crônicas e de repente ganhou 10kg, além de se sentir cansada o tempo todo. E nos meses que se seguiram, sua função cerebral também diminuiu.

Doença de Alzheimer por inalação

Ela acabou sendo encaminhada a um neurologista que diagnosticou doença de Alzheimer Tipo III, também conhecido como doença de Alzheimer inalada. Ele disse ao New York Post: “Alguns dias eu não conseguia descobrir como me vestir. quando ele esqueceu meu nome.”

Amy disse que as possíveis consequências do mofo não são frequentemente ignoradas pelos profissionais de saúde, o que significa que, como muitas pessoas, ela foi inicialmente diagnosticada com síndrome de fadiga crônica ou fibromialgia. Mas, devido a uma feliz coincidência, ela começou a juntar as peças do que estava acontecendo e traçar a verdadeira causa de sua doença. Foi um amigo que notou o vazamento da garagem abaixo de seu apartamento. Eles descobriram que a água pinga debaixo do tapete e entra no quarto e no escritório. Em suma, o mofo se espalhou pela casa, desde a roupa de cama em que dormia até os tapetes do banheiro. Assim, ele descobriu a causa de sua doença.