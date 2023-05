Stem, “My Future Buddy” O show que quer mais garotas na ciência

Acabaram de terminar os dois dias dedicados ao programa Mulheres nas Ciências e na Matemática. EU’Universidade de Catânia Em particular, propus um rico programa de eventos em homenagem Maryam Mirzakhaniiraniana, a primeira mulher no mundo a receber a Medalha Fields em 2014, morreu em 2017 de câncer de mama.

A ocasião é uma daquelas úteis para avaliar a situação. Desde janeiro do ano passado, a Etna University tem sua própria universidade Plano de Igualdade de Género | Plano de Igualdade de Género 2022-2026. O documento contém procedimentos e objetivos com vistas à igualdade e está dividido em cinco macroáreas, cada uma delas dividida em procedimentos e subprocedimentos para determinar o rumo das metas de curto e médio prazo:

1) Igualdade de gênero no emprego e na progressão na carreira;

2) Equilíbrio de gênero, liderança e processos de tomada de decisão;

3) Equilíbrio entre vida pessoal e profissional e cultura organizacional;

4) Integrar a dimensão de gênero na pesquisa e no ensino;

5) Integrar a dimensão de gênero na terceira missão e combater a discriminação e a violência de gênero.

Claro, se o caminho ainda é árduo, é preciso dizer que a universidade apenas começou a selecionar uma candidatura conselheiro de confiança. Este número foi chamado para implementar uma estratégia que visa a igualdade de oportunidades e o combate a todas as formas de discriminação no meio académico. Como se dissesse, o Catania fica do lado da realidade da outra liga. É um sinal de que algo está se movendo também nesta parte do país.

Mas é sobre a região Yanbu Que precisamos apontar para o farol, se for verdade (conforme documentado entre outras coisas sol 24 horas) Essa porcentagem desses graduados tem mais chances de encontrar um emprego (estamos falando de 85%).

Istat, marcando “Itália 2023: pessoas, trabalho e negóciosUm instantâneo rápido: o emprego de graduados é de 81,1% (média da UE de 87,9%) e aqueles que podem fazer um diploma STEM conseguem entrar no mundo do trabalho em 85,7% dos casos. Esses dados devem ser comparados com aqueles que Eles foram capazes de praticar uma profissão altamente qualificada, sendo 86,7% deles.

No entanto, a disparidade desencorajadora que deveria nos preocupar a todos não pode ser silenciada: a disparidade de gênero mantém as meninas à margem, com STEM gradua-se em 39,2% e gradua-se pela metade. A diferença é mais forte nos grupos Informática E Tecnologias TICE prédio E Engenharia CivilE Engenharia Industrial E a informação.

Alley Oop conheceu Salvatore Fasta que estuda em Catania a História da Filosofia Contemporânea no Departamento de Ciências da Educação do qual acaba de participar meu futuro namorado. O projeto, coordenado pela Diretora de Educação Camilla Fortunati da Ortygia Business School Foundation em Syracuse, tem como objetivo aproximar alunos da quarta série do ensino médio no Sul das carreiras científicas. Trabalhe nessa direção, vamos láAll Soft Skills, um grupo de psicólogos, educadores e outros especialistas.

Professor, o que a filosofia tem a ver com a diferença de gênero?

Certamente é. Embora houvesse um número limitado de filósofas nessa tradição (por muitas razões), o pensamento contemporâneo está aberto aos debates sobre as questões de gênero, a ponto de torná-lo um verdadeiro campo para estudos especializados que lançaram luz sobre perspectivas até então inéditas de análise. Refiro-me às epistemologias feministas e aos novos paradigmas na filosofia da ciência, no campo ético e na relação entre a filosofia e as ciências sociais.

Essa é a premissa de My Future Buddy?

Sem dúvida, podemos dizer que sim. Especificamente, o projeto é um caminho de roteamento.

Sabemos que esta é a segunda edição, que incluiu 3 regiões do sul da Itália, 15 escolas secundárias, para 400 participantes masculinos e femininos seguidos por “amigos”, recém-formados que atuam como mentores. Como funciona?

São basicamente sessões de laboratório. A parte do curso que cobri pessoalmente esclareceu as conexões da ciência e sua importância na história das ideias, por exemplo, a pesquisa e as experiências de vida de mulheres como Maryam Mirzakhani ou Catarina Johnson.

Ele me explica para Da STEAM que aparece cada vez mais na sigla?

A sigla Evolution of STEM (refere-se a ciência, tecnologia, engenharia e matemática) No vapor tende a incluir quilos do dia artes Destacar a contribuição da criatividade humana e sua natureza visionária, ao projetar ambientes de desenvolvimento. na verdade arte E ciências Eles estão cada vez mais envolvidos no processo de abordagem, pois produzem um design real para o futuro.

No programa elaborado por Ortygia, você conhecerá muitas alunas. Qual é a resposta deles à petição que veio dessas audiências?

Embora algumas combinações tenham sido pré-selecionadas com base nas inclinações individuais, é muito interessante ressaltar que em geral abertura em pensamento científico sinônimo permanente de Ele pensa. Quando um curso de MLM é ilustrado, como os acima, sempre se sabe que pesquisar sempre associado a vida. As meninas responderam com notável interesse ao projeto acadêmico, expondo-se nos momentos em que a pesquisa, o empenho pessoal, o talento e os sucessos no campo da realização humana e profissional poderiam convergir. Ênfase nisso A ciência não é um empreendimento reservado a alguns gênios solitáriosmas ela esforço em equiperacional, o ímpeto para uma comunidade com um único propósito Constantemente empurrando o conhecimento além do limite já conhecido: Este é o primeiro passo para reconhecer que a motivação pessoal se esvai sempre na partilha de objetivos, que nunca, como no caso da investigação científica, constituem o cerne do trabalho em equipa de investigadores e investigadoras.

As mulheres precisavam de um estímulo extra?

certamente. Mas não se trata de pensar em reservas indígenas ou cotas em grupos de pesquisa. A meta estabelecida com programas como o Ortygia é mais ambiciosa e de longo prazo. De fato, sabemos que, especialmente no Sul, o clichê da baixa predisposição feminina para departamentos de ciências deve ser quebrado.. Também sabemos muito bem que as mulheres são capazes de alcançar excelentes resultados quando realizam plenamente o seu potencial. Assim, o procedimento visa sensibilizar os talentos e identificar de perto a área de orientação, de forma a poder facilitar e eventualmente direcioná-los para a opção mais adequada ao seu percurso profissional, preferencialmente na área científica..

