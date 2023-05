“Ele não pode fazer isso”: Gene Gnocti, colapso repentino

De repente, Gin Gnocchi não aguenta mais e tem um colapso. Foi o que aconteceu ao vivo. Foi realmente de partir o coração…

Classe 95 Gin Nhoque sempre impressionou a todos com sua simpatia E por sua inteligência, ele se tornou um dos comediantes italianos favoritos.

Ele se tornou muito popular principalmente por causa de seu envolvimento Como convidado regular no Quelli del Calcio Com Simona Ventura.

Então ele continuou sua carreira como apresentador de TV. Na verdade, ele apresenta um talk show político há vários anos, Dimartedì. Depois disso, vá para a Quarta República e depois para Zelig.

Agora o comediante não consegue se conter e Ele desmaiou na frente de todos por causa dessa situação. O que acontece deixa todos sem palavras.

Decomposição de nhoque

Gene Gnocchi está ligado à transferência de Simona Ventura e Paola Perego “Citofonare Rai2” que ele dedicou à imersão na Emilia-Romagna. O maestro disse: “Estou acostumado a vir lá e me divertir, mas desta vez não estou com vontade. O que aconteceu é incrível. Tenho amigos de Faenza que perderam tudo, perderam suas casas, seus empregos e todas as coisas que eles prezam. Eu não consigo nem falar.” Quando dizemos que esta terra não está habituada a pedir mas sim a arregaçar as mangas, é verdade, mas não como neste momento, esta terra sozinha não pode fazê-lo. Precisamos de todos, o que posso dizer com emoção, acho difícil falar, é que por todos os canais possíveis, nos ajudem.”

É assim narrado:Ficamos desabrigados e tenho que agradecer a minha esposa Que teve a frieza de resgatar as meninas e levá-las embora. Eu estava em Roma, e este foi um relatório de que o bairro estava inundando, peguei as meninas e as trouxe para os avós em segurança. Felizmente a água parou e nós Nosso dano em comparação com os outros foi ridículo. Medo louco, enfrentando algo assim, você está em uma situação em que tem que salvar seus filhos”.

Paolo Sifoli e o Dilúvio

Na realidade, disse Paolo Sifoli, a situação é pior do que parece na televisão. Mas ele disse: “Eu sou As pessoas da Romênia sempre dizem “mas” no final. Perdemos tudo, mas estamos vivos. Há dor, mas não há escuridão e, acima de tudo, não há desespero. Há sempre um encerramento positivo. E há uma solidariedade terrível.”

Os episódios que ela contou foram de partir o coração: ‘Uma menina de Brisigila tinha um viveiro e todas as plantas foram destruídas pela enchente. ‘Mas a estrutura permaneceu intacta’, ele me disse. ‘A vovó tinha 80 galinhas, apenas uma sobreviveu.’ Ela sorriu e me disse: “Mas um sobreviveu.”. Vendedor de ferragens: Um lugar que abriu há alguns meses, está tudo encharcado. Eu o vi andando e consegui tirar uma camisa do Inter. Ele colocou e riu: “Ganhamos”.