Ativistas de última geração não são criminosos: eles articulam as causas da ciência

no último ataque última geração realizada no último fim de semana na Fontana di Trevi em Roma, pedimos ao prefeito de Roma em “sim e não”. Roberto Gualtieri E para o líder dos Verdes, Angelo Bonelli, se os ativistas de última geração são meros vândalos?

E esta é a opinião do deputado Verde Europa:

Prezado Prefeito Gualtieri-Não compartilho da sua decisão Formação de uma festa civil contra meninos última geração E eu vou te dizer por quê. Não aprovo alguns métodos usados ​​por meninas e meninos de última geração como barreiras, porque a meu ver prejudicam os setores sociais mais fracos e simpatizam com as distâncias em vez de superá-las. Alexandre Langer “A transição ecológica deve ser socialmente desejável”, disse ele. Eu disse essas coisas e continuarei a dizê-las aos meninos e meninas da OG. A única coisa que falta à política é a vontade de ouvir as suas razões e preocupações. Em suma, ninguém falou com eles e eles querem se enfrentar, incrivelmente rotulados de criminosos, o que não é o meu caso.

Eu me encontrei com os filhos da última geração várias vezes e muito antes da última eleição política com meu colega, o porta-voz da Europa Verdi Eleonora Ive. Trouxeram e trazem as mesmas reivindicações que vêm da comunidade científica internacional e nacional, como a passagem para as energias renováveis ​​para nos libertar da dependência dos combustíveis fósseis e a abolição dos subsídios prejudiciais ao ambiente que roubam 41 mil milhões de euros de dinheiro público. O que constatei é que todos os partidos e representantes das instituições nunca o receberam. Os meninos e meninas de Og começaram uma greve de fome, lembro-me da longa e perturbadora greve de Alessandro, mas nenhum partido político os conheceu e quis conhecê-los.

Eles produziram atos não violentos de desobediência civil e, agora que carbonizaram as fontes, a atenção se concentrou neles. Como tratar como criminosos ou mesmo definir como ecoterroristas aqueles que reivindicam ouvir as causas da ciência para salvar o planeta e melhorar as condições de vida da população e defender a palavra usada demais chamada “futuro”? A Itália sabe muito bem o que é terrorismo: bombas, mortes e atentados. Não testamos isso, no entanto, o Ministério Público de Pádua contestou esses jovens por associação criminosa, que acarreta uma pena severa de sete anos de prisão.

Estamos em meio a uma crise climática e as imagens que vimos da Emilia-Romagna mostram a violência dessas mudanças: 14 vítimas e prejuízos de cerca de cinco bilhões de euros, segundo o chefe do distrito de Bonaccini. Que desastres climáticos criminosos temos que comentar a cada vez ou as ações desses meninos e meninas? A Itália é um país onde a desertificação aumentou muito de acordo com o Cnr e isso afetará a produção de alimentos, a água potável estará menos disponível e a poluição na Itália de acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente causa todos os anos na Itália mais de 52.000 mortes com altos custos econômicos e sociais .

Em vez de explicar por que a Itália não tem um plano de adaptação climática e um plano energético e climático como idealizado pela União Europeia, o ministro do Meio Ambiente, Pesito Frattin, ataca os ambientalistas, mas não diz, no entanto, que os danos são causados ​​apenas por eventos climáticos extremos de nos últimos 40 anos, na Itália vale 100 bilhões de euros. Enquanto isso, a negação do clima está afetando as escolhas políticas, como evidenciado pelos comentários irresponsáveis ​​do presidente do Grupo FdI do Senado, Malan.

Prezado prefeito Gualtieri, Em vez de entrar com uma ação civil, eu teria me encontrado com os meninos e meninas da OG, ouvido suas razões e tentado construir um diálogo. Mas não gosto de fazer o que fez o presidente do Senado, La Rossa, também porque o governo tem que explicar a toda a Itália por que não abre um processo civil contra os massacres na Piazza della Loggia em Brescia e, em vez disso, o faz com meninos e meninas que usam carvão que desaparece depois de algumas horas.