Ruanda depende da ciência, aeronáutica e tecnologia para se tornar o centro econômico da África

Está entre os dez menores países da África Ruanda Há já algum tempo que cultiva a ambição de assumir um papel económico de destaque na região dos Grandes Lagos, explorando as influências internacionais para construir um verdadeiro “hub” económico projectado sobretudo nos sectores da saúde e da aviação. Embora oficialmente resolvido, os persistentes desentendimentos com Paris sobre suas responsabilidades no genocídio de 1994 levaram o presidente Paul Kagame, no poder desde 2000, a se retirar da órbita francesa para aproximar Kigali das oportunidades do mundo anglo-saxão: uma opção sancionada em 2009 desde que ingressou na Commonwealth, o segundo país depois de Moçambique a ser admitido na organização sem uma associação anterior com o Reino Unido. Um mercado pequeno, mas em crescimento, com quase 13 milhões de habitantes e um PIB de $ 10,3 bilhões, Ruanda cresceu de forma decisiva desde o final da década de 1990 até hoje, tendo registrado um aumento do PIB em 2019 de mais de 9% graças ao desempenho da construção e serviços agrícolas e resistir ao revés da epidemia de covid: depois de contrair 3,4% em 2020, a economia ruandesa recuperou de facto para 10,9% em 2021 e confirmou um crescimento de 6% no corrente ano, o que indica o crescimento do país ambição de se posicionar a nível regional e libertar África de algumas dependências internacionais, saúde em primeiro lugar.

Após a emergência pandêmica, Kagame foi um dos mais fortes defensores da política de produção doméstica de vacinas, para superar atrasos na entrega do Ocidente e estabelecer um “centro” de saúde em antecipação a novas epidemias. E assim sua administração trabalhou para hospedar a primeira fábrica africana da BioNTech em Ruanda para produzir vacinas Pfizer mRna – um projeto que a empresa alemã também está replicando no Senegal, Gana e África do Sul – como endossando a suspensão de patentes: a cerimônia de abertura, Kagame sugeriu, foi que uma solução para a crise global da saúde foi “Promover e transferir tecnologia para as indústrias farmacêuticas africanas“até que seja”Eles podem produzir seus próprios medicamentos e vacinasUma visão, a visão ruandesa, sustentada por um certo otimismo – especialistas regionais preveem que até 2040 a África poderá produzir 60% de suas vacinas localmente – que foi incentivada pela França, por ocasião da Conferência de Paris sobre a África em 2021, e depois pela União Africana e pela OMS Com a esperança, embora improvável, de abolir os direitos de propriedade intelectual das vacinas no futuro, Kagame observou que a União Africana também está trabalhando para criar uma Agência Africana de Medicamentos (AMA), para que padrões comuns serão estabelecidos entre as várias entidades reguladoras.

O segundo grande desafio para o Ruanda prende-se com a adesão ao Mercado Único Africano de Transportes Aéreos (SAATM), projecto promovido pela União Africana na sequência da congénere Área Continental Africana de Comércio Livre (AfCfta), esta última em vigor desde Janeiro. 2020 mas com poucas candidaturas a nível nacional. O Ruanda vai participar no projeto-piloto Saatm com outros 17 países – Cabo Verde, Camarões, Etiópia, Gabão, Gana, Costa do Marfim, Quénia, Marrocos, Moçambique, Nigéria, Níger, Namíbia, Ruanda, Senegal, África do Sul, Togo e Zâmbia – com o objetivo de promover a livre circulação das companhias aéreas africanas de um país para outro. O projeto, um país sem litoral, é um recurso importante para Ruanda, porque até agora a pequena economia da região dos Grandes Lagos teve que compartilhar a gestão de seu espaço aéreo com a Tanzânia e almejar reconquistar seu controle. Ao investir no projeto Single Air Market, o Ruanda reforça as suas ambições de se tornar um hub regional da aviação, apostando no Qatar como aliado, cujo papel é atualmente crucial para a expansão da companhia aérea nacional, a Ruanda. Nesse sentido, a RwandAir e a Qatar Airways anunciaram em 5 de outubro de 2021 que assinaram um acordo abrangente de “code-share” que permite à transportadora ruandesa chegar a mais de 65 destinos de países na África e no resto do mundo, com base em que a partir de dezembro do ano levou ao lançamento de RwandAir tem vôos diretos entre Kigali e Doha. De acordo com a imprensa regional, a companhia aérea ruandesa está na vanguarda do projeto do Mercado Aéreo Único em todos os aspetos, tendo já conseguido chegar hoje com as suas rotas a 22 países, 17 deles africanos e os restantes na Europa, Ásia e Médio Oriente. Orientação.

Se nos últimos anos a RwandAir se tornou uma das companhias aéreas que mais cresce na África, a nomeação de sua CEO Yvonne McCullough como presidente da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) deu um importante impulso ao projeto SAATM e ao papel que Ruanda desempenha nele . Ele Ela. Graças a um projeto financiado pelo Banco Mundial, Ruanda, Tanzânia e Uganda anunciaram recentemente que vincularão suas trocas financeiras eletronicamente, tornando possível operar entre esses países como se realmente houvesse um mercado único, ao mesmo tempo em que McCullough confirmou que novas negociações estavam em andamento entre Ruanda e Qatar para ligações mais estreitas entre as duas transportadoras. Segundo rumores, a empresa dos Emirados deve adquirir uma participação de 49% na RwandAir, um investimento estimado pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos em nada menos que US$ 28 milhões.

Ruanda também manifestou interesse pelo mundo do espaço, um setor que costuma estar bem distante do mercado africano. Por ocasião da recente Cimeira EUA-África em Washington, Kigali juntou-se ao programa de exploração espacial Artemis, do qual a Itália também faz parte. Primeiro país africano a integrar um programa da Nasa com a Nigéria — também signatária —, Ruanda surpreendentemente se junta a um projeto lançado por Washington e outros oito países que visa promover a cooperação espacial bilateral e multilateral entre os signatários, que seguem princípios que os orientam. Atividades espaciais civis, incluindo divulgação pública de dados científicos, descarte responsável de detritos, registro de objetos espaciais e desenvolvimento e implementação de padrões de interoperabilidade.