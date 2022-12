A gripe é cada vez mais assustadora mas os remédios são escassos e a ansiedade é o que precisa ser feito imediatamente

A gripe está se tornando cada vez mais assustadora porque os remédios estão acabando. É uma preocupação da população. o que deveria ser feito?

Ela esteve ausente por dois anos com desculpas. mais forte que ela COVID-19, que causou uma das epidemias mais espetaculares da história da humanidade. A gripe esperou pacientemente sua vez de voltar e, quando finalmente voltou, reapareceu com sua cara mais feia.

Chama-se Australiana e marca um regresso ao grande estilo de influência eclesiástica, a que todos assistimos, mesmo várias vezes, ao longo das nossas vidas. Sinal de que aos poucos tudo está voltando ao normal, mesmo que ainda não tenha chegado a hora de gritar “vitória”. O australiano também está começando a ficar um pouco assustado porque está começando a ficar sem remédios.

A gripe é assustadora e assustadora. o que deveria ser feito?

Colocamos em uma caixa velha, como acontece com roupas que você sabe que nunca mais serão usadas, mas lamentamos doá-las. Durante toda a sua vida ele esteve na companhia de nossos pais, depois de nós e de nossos filhos. Ela parecia estar descansando por dois anos porque outro vírus havia chegado e tomado seu lugar. Você pode sentir pena de deixar este lugar historicamente, mas quem quer que a substitua era definitivamente mais forte, então não havia necessidade de discussão.

Por dois anos, o Covid-19 tornou o clima bom, ruim e especialmente ruim. Ele trancou a maior parte do mundo, mantendo milhões de famílias nos quatro cantos do mundo trancadas em suas casas. Fez com que quase todos experimentassem o uso de máscaras e criou uma realidade paralela onde só se comunicam por celulares e computadores. E a gripe, em silêncio, foi observada. esperando seu momento.

E finalmente chegou a hora dela. Ele até esperava, pois tal era o desejo de rever, de sentir de novo, na pele do sofredor. No ano de seu retorno batizou de “Australiana”, o que é muito desagradável e difícil de decifrar. Até os remédios usados ​​para tratá-lo estavam acabando e as pessoas começavam a se preocupar seriamente. Dois anos de pandemia, realmente não havia necessidade disso.

australiano é difícil

Daquele primeiro caso que eclodiu lá onde o canguru pousou, o australiano desembarcou na Itália. Desde as primeiras infecções, entendeu-se que se tratava de um tipo de gripe muito agressivo. De certa forma pior que o Covid-19, até porque ataca sobretudo os jovens e os muito jovens. Não poupe, porém, adultos e idosos. Os sintomas são altos e claros: temperaturaE a Dor de gargantaE a Tosse E a artralgia.

A recuperação total leva vários dias e isso é um sinal de quão agressivo é o efeito de retorno. Aos primeiros sintomas, o pensamento vai direto para a Covid e depois imediatamente para a farmácia para pegar o cotonete. Uma vez evitada a ameaça de uma ‘pandemia’, investigamos os medicamentos para combater a gripe australiana. A surpresa ruim, no entanto, é que muitos medicamentos específicos estavam em falta na época do pico da gripe. Crotone sofre com a escassez de alguns remédios australianos.

Está ficando cada vez mais difícil conseguir xarope para crianças, assim como antibióticos e paracetamol. Por dois anos a gripe ficou em repouso, bem recarregou suas baterias e voltou mais forte do que nunca. E se também faltar remédios…