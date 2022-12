A ciência por trás dos filmes de Natal

Ela é uma empresária atacante que odeia Natale em um trabalho estressante, geralmente um namorado desagradável e ausente. Ele, lenhador/restaurante/instrutor de esqui Bem-intencionado e um pouco ingênuo Quem acredita na magia das festas de fim de ano.

Você chega em casa para as férias e – surpresa, surpresa – Redescubra o amor E alegria festiva.

Se parece um terreno visto e revisado, é porque é exatamente o que é: Uma porcentagem muito alta de filmes de Natal (como os da famosa emissora americana Hallmark), na verdade, antiguidades exatamente este enredo. Existem tantos filmes de Natal baseados na redescoberta das raízes e no triunfo do amor verdadeiro que provavelmente é impossível ver todos, pelo menos (mesmo que haja variações sobre o tema) caindo no natalo filme Netflix que marcou Lindsay Lohan está de volta à cena.

Se esses filmes foram tão amplamente divulgados, embora não queiramos admitir, eles foram apreciados como um tanto secretos. O prazer culpado das fériasHá uma razão. E essa A ciência explica porque: Embora certamente seja um clichê, o tropo de retorno pode, na verdade, ser baseado em um núcleo de verdade. – confirmou o sociólogo Viren Swami Topo Conversação – Os psicólogos sabem há muito tempo que a intimidade é a poderosa centelha da atração e do romance. Ao contrário da ideia do senso comum de que a familiaridade gera desprezo, o conhecimento Na verdade gera atração. Mesmo de acordo com alguns Será Poderia Os princípios mais simples da gravidade.

Já datado Em 1992, um estudo mostrou como rostos familiares são Não apenas gostamos mais deles, mas Eles têm Além disso O mais provável é que nos faça sorrir. O motivo está relacionado ao fato de que Nossos cérebros processam estímulos familiares com mais facilidade E essa fluidez, como definem os neurocientistas, é vivenciada de forma positiva.

Mas fatores evolutivos também entram em jogo para fazer as coisas parecerem familiares sob uma luz rosada: diante da novidade, de fato, é fácil tentar Sentimentos de incerteza e desconfiançaenquanto estamos mais inclinados a perceber o que já sabemos como inofensivo e confiável.

“Assim – continua o estúdio – a heroína do filme natalino retorna à cidade onde cresceu e a familiaridade favorece a fofura, alimentada pelos sentimentos de conforto e segurança gerados pelo sentimento de familiaridade.” Bingo.

Se ainda não parece o suficiente para ser acreditado A magia da volta ao lar no Natal Swami cita dois outros estudos O que confirma a ligação direta entre familiaridade e atração.

Um feito pelo próprio Swami, a quem ele chama Mapa experimental da beleza de Londres: para mim 400 participantes Em cada um dos 33 distritos de Londres Eles foram solicitados a avaliar o quão atraentes eram as pessoas em cada área, bem como avaliar o quanto estavam familiarizadas com cada área. As pessoas ricas não apenas se achavam mais atraentes – o que também poderia explicar por que todos os aldeões ingênuos desistiram na frente da garota rica da cidade – mas também Os mais elogiados foram os moradores das áreas que os entrevistados mais conheciam.

até mesmo um O estudo realizado na Holanda Ele enfoca os efeitos da geografia na seleção de parceiros e mostra Os participantes preferiram parceiros de sua própria aldeiaque eram mais conhecedores e tinham conhecimento semelhante vindo de compartilhar uma educação no mesmo bairro.

Assim, compartilhar um passado e uma origem comum seria um meio de atração e outra explicação para o fato de a flecha de Cupido atingir sistematicamente aqueles que retornam ao contexto em que foram criados, mesmo que por pouco tempo, e entram em contato com pessoas que são parte e emanações desse contexto.