A morte repentina de Elijah Richie, diretor de academia e fisioterapeuta está sob investigação

O Ministério Público de Ferrara investigou duas pessoas Morte de Elias Richieo pescador de 26 anos de Gouraud, que morreu repentinamente em 16 de dezembro de uma doença após uma noite passada com amigos.

Elijah era um fisiculturista, e era isso que os investigadores temiam, tomar esteróides poderia ser uma substância nociva para seu corpo. Uma autópsia do corpo do menino foi realizada para esclarecer esse aspecto. Ontem, sexta-feira, 23 de dezembro, a legista Sylvia Bonney realizou a autópsia em nome da promotora Barbara Cavallo. Com ela está o patologista forense Mauro Martini, um consultor tendencioso contratado por um dos advogados de defesa.

Um gerente de academia Bosco Missoula, um homem de 53 anos e um fisioterapeuta de 26 anos foram investigados por morte como resultado de outro crime.

na Academia Os Carabinieri de Comacchio e os Nas encontraram cocaína e cannabis, bem como várias drogas (sem receita) e para melhorar o desempenho. O proprietário, que foi defendido pelo advogado Dennis Loveson, acabou em prisão domiciliar.

Em vez disso, o fisioterapeuta, com seu escritório no distrito de Komakyu, foi denunciado por posse de medicamentos e recebimento de produtos roubados. O profissional está sendo defendido, conforme citado, pelo advogado Marzoola.

Em vez disso, a advogada Tiziana Leonello, da Ordem dos Advogados de Rovigo, e o advogado Gabriele Civillo, da Ordem dos Advogados de Veneza, estão ajudando os familiares da vítima. Eles também tiveram autópsias realizadas por seus consultores, Dr. Andreev Gallasi de Vicenza e Dr. Maurizio Banfi de Pádua.

Para as análises toxicológicas, o Ministério Público nomeou o Dr. Roberto Testi, do Instituto Médico Legal de Turim, e o Dr. Enrico Geras, do Centro Antidoping de Turim.