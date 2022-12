Lugares de ciência. Olhe para o céu | Ciência

Viaje pela Itália para pesquisa e experimentação científica. Uma história que evidencia a estreita relação entre a ciência e a região e nos leva a conhecer os locais onde os investigadores trabalham e os ambientes naturais que são objeto das suas pesquisas. A história é confiada ao seu apresentadorque explora os lugares da ciência italiana e revela seu horizonte cultural e natural, mas também a paixão pela ciência dos protagonistas dos mais importantes projetos de pesquisa.

Neste episódio dedicado à astronomia, a primeira paragem é em Veneto, no planalto de Asiago, na província de Vicenza, onde se encontra a estação de observação Sima Ikar do Instituto Nacional de Astrofísica. Há o diretor do Observatório Astronômico do INAF em Pádua, Roberto Ragazonie astrofísica Lena TomasellaCoordenador e pesquisador do escritório Asiago Ekar-INAF Valentina Vitoastrônomo do Observatório Astronômico INAF de Pádua, conta o que procuram por meio de telescópios ópticos localizados neste local intocado dos Alpes.

Depois vamos para a Sardenha, em Jeri, na província de Cagliari. Na província de San Basilio, na região de Prano-Sangone, ergue-se o imponente radiotelescópio SRT, o radiotelescópio da Sardenha, do Instituto Nacional de Astrofísica, um dos telescópios mais modernos do mundo. diretor Emile Molinari E a Sérgio Bobbyastrônomo e chefe de operações da SRT, ambos do Observatório Astronômico de Cagliari-INAF nos explicam o que procuram através do enorme prato do Grande Radiotelescópio da Sardenha.

foi ao ar no sábado 24 de dezembro de 2022 em um 21h00 Topo Escola Rai

