Medicamentos vencidos: não jogue fora, você ficará surpreso com o que pode fazer com eles “Conheça primeiro”

A Itália detém o recorde de desperdício de drogas. O custo é de vários milhões de euros. Marque um aplicativo para evitar tudo isso.

a Resíduos farmacêuticos É, sem dúvida, um problema grave que afeta todo o nosso país. Os números são realmente assustadores. De fato, calcula-se que os resíduos farmacêuticos na Itália equivalem a um número astronômico 2 mil milhões de euros anualmente.

Um verdadeiro dreno se considerarmos que parte desses medicamentos é para empréstimo e, portanto, cobrado dos cofres do Estado. Todos os anos jogamos no lixo em média um quilo de remédio. Pacotes fechados e fechados comprados sob coação e acabaram em armários até a data de validade: na verdade 40 por cento dos medicamentos armazenados pelas famílias italianas estão fora do prazo de validade. Os comprimidos que mais desperdiçamos, segundo dados da Agência Nacional do Medicamento, são os antibióticos, seguidos dos analgésicos, narcóticos, medicamentos para hipertensão e insuficiência cardíaca, antiplaquetários e anticoagulantes. Todos os remédios são muito caros.

Como consultar o prazo de validade dos medicamentos

Por isso, dar uma olhada nas embalagens dos nossos remédios em casa é uma medida essencial para entender quais descartar e quais guardar. No entanto, existem muitos estudos sobre medicamentos vencidos. Luca PacinaChefe do Laboratório de Farmacologia Clínica e Prescrição Médica do Instituto Mario Negri Ericsem entrevista ao Adnkronos Salute, tranquilizou um pouco aqueles que se distraem com as datas de validade dos medicamentos: “Não é que no dia seguinte ao vencimento o medicamento possa causar problemas ou ser ineficaz. Não tenha muito medo. Nenhum caso de toxicidade por medicamentos vencidos foi relatado na literatura. O que geralmente pode acontecer é a perda da eficácia. Mas , até aqui Todos os estudos que avaliaram esse aspecto mostraram que para prazos muito distantes da data de vencimento isso não acontece.

Eu desperdiço remédios vencidos

Existe um fato que deveria fazer todos pensarem no desperdício de medicamentos em nosso país. EU 1 milhão 300 mil italianos que tomam medicamentos regularmente. Números na mão, cada um toma mais de 10 medicamentos cada. Coisas realmente incríveis. Pelo amor de Deus, ninguém quer substituir os médicos e suas receitas, mas, honestamente, um número tão grande de medicamentos está começando a incomodar. O desperdício também depende disso. Dando medicamentos para cada sintoma leve, o paciente engole mais e mais no sistema. Depois, há o aspecto econômico. No passado, houve relatos de médicos sendo pagos por empresas farmacêuticas que, mediante o pagamento, obrigavam o médico a prescrever o medicamento para obter um retorno econômico. Um verdadeiro suborno, se quisermos ser honestos. De qualquer forma, para evitar o desperdício, ele ligou para um aplicativo TT- sem desperdício Você compra medicamentos que estão prestes a expirar para doar a quem mais precisa, incluindo pessoas físicas e associações sem fins lucrativos. Lembramos que na Itália nem todos podem pagar para serem tratados com medicamentos que não estão incluídos no sistema nacional de saúde. Com o aumento da inflação, os preços dos produtos farmacêuticos também experimentaram um aumento decididamente elevado. Cumprir a lei evitando o desperdício é um dever.