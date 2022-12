Acordo histórico para salvar a biodiversidade – Le Scienze

MONTREAL — Já era tarde da noite quando, às 3h30 do dia 19 de dezembro, a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica encerrou em Montreal o Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), documento que estabelece definiu quatro metas gerais (a Meta) e 23 metas específicas (a Meta) para reverter e interromper o declínio da biodiversidade entre agora e 2030. Encontrado dois anos depois…

Montreal – É tarde da noite quando Montreal fecha às 3h30 do dia 19 de dezembro COP15Décima Quinta Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, com um acordo para o Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), um Um documento que estabelece quatro objetivos gerais (o objetivo) e 23 objetivos específicos (o objetivo) Reverter e deter o declínio da biodiversidade até 2030.

Encontrado após dois anos de negociações, o acordo que ele assinou Mais de 190 países (Exceto os Estados Unidos e o Vaticano, que não ratificaram nada CDB Nações Unidas) é indiscutivelmente histórico. “Estamos finalmente começando a concluir um pacto de paz com a natureza”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres. “Este é um passo importante e exorto todos os países a cumprirem seus compromissos.”

O objetivo indicativo do Global Biodiversity Facility é “30 por 30”, ou seja, proteger pelo menos 30% do mar e da terra até 2030, com foco em áreas de particular importância para a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Atualmente, 17% e 10% das áreas terrestres e marinhas do mundo estão sob proteção, respectivamente. Marco Lambertini, Diretor do WWF Internacional, comenta que “30by30” equivale aos 2°C do Acordo de Paris, uma meta simbólica para a qual todos devemos agir. Em países como Brasil, Congo e Indonésia que ainda vivem uma rápida declínio nas florestas tropicais.

Além disso, 30% das áreas naturais degradadas serão reduzidas, uma meta importante para a restauração de ecossistemas danificados pelo homem, particularmente pântanos, rios, áreas costeiras, turfeiras e florestas.

No entanto, não incluiu uma meta de redução da pegada ambiental das atividades econômicas. “Não há meta digital para reduzir a pegada insustentável de produção e consumo”, continua Lambertini. “Isso é decepcionante e exigirá que os governos atuem nacionalmente.” A única referência é reduzir para metade o desperdício alimentar – o que significa que todos os recursos (terras agrícolas, água, utilização de pesticidas, etc.)

Que futuro para a biodiversidade? Conselho Editorial

Os agroquímicos são afetados pela forte presença de lobistas no setor agroquímico. Inicialmente, foi solicitada uma redução gradual no consumo de pesticidas em pelo menos 50%, mas no texto final a proposta foi geralmente diluída para “reduzir o risco geral de pesticidas”, especialmente sob pressão da Índia. Em vez disso, o excesso de fertilizante deve ser cortado pela metade e a poluição de produtos químicos nocivos reduzida significativamente (mas sem metas numéricas).

Por outro lado, outras importantes metas de conservação da natureza do GBF foram confirmadas. A introdução de espécies exóticas invasoras deve ser evitada e reduzida, e aquelas em ilhas e outros locais prioritários devem ser eliminadas ou controladas (Meta 6). Será necessário “estar atento ao uso e comércio de espécies silvestres, em particular para reduzir cair patógenos”, severamente transmitidos pelo SARS-CoV-2 (Objetivo 5); aumentar a área de superfície, qualidade e conectividade de espaços verdes e azuis em áreas urbanas e densamente povoadas, integrando a conservação de espécies e garantindo o planejamento urbano sustentável, incluindo a biodiversidade (Objetivo 12) .

Recursos econômicos da biodiversidade

Ao longo de duas semanas de negociações, o principal tema para os países em desenvolvimento foi o econômico. Que recursos estarão disponíveis para os países com a maior parcela da biodiversidade, mas com a menor renda? Após intermináveis ​​discussões, foi acordado mobilizar US$ 200 bilhões anualmente em financiamentos nacionais e internacionais (públicos e privados) relacionados à biodiversidade. Desse total, US$ 20 bilhões por ano até 2025 e US$ 30 bilhões por ano até 2030 devem ir para um novo fundo de biodiversidade dentro do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), que visa países menos ricos. O fundo, que será lançado já em 2023, será apoiado por Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA, ou ODAda ODA), mas também da reforma bancos multilaterais de desenvolvimento (também solicitado pela COP27 sobre clima), que terá que priorizar investimentos em descarbonização e natureza.

Uma das metas alcançadas – e não assumidas – foi a redução gradual até 2030 de pelo menos US$ 500 bilhões por ano em subsídios que prejudicam a biodiversidade, ao mesmo tempo em que aumentam os incentivos positivos para a conservação, desenvolvimento e uso sustentável das espécies (Meta 18). Atualmente, cerca de 1,8 trilhões de subsídios são desembolsados ​​anualmente para a agricultura e o setor extrativo. Cada país teria que eliminar gradualmente tais subsídios na forma de isenções fiscais, provisão de crédito ou garantias de exportação.

Na Meta 15, por outro lado, os países são chamados a exigir que todas as empresas relatem seus impactos na natureza. Como com Projeto de Divulgação de Carbono Em termos de emissões, as empresas serão avaliadas pelo setor bancário e financeiro com base no seu impacto na biodiversidade. “Aqueles que ainda não avaliaram e divulgaram totalmente seus riscos, impactos e dependências precisarão se preparar”, disse Eva Zabi, da Business for Nature, uma rede de grandes empresas. “É um reconhecimento dos governos que Negócios, como sempre É economicamente míope, destruirá o valor a longo prazo e o mundo financeiro não o aceitará mais”.

Direitos e monitoramento dos povos indígenas

Após remoções em coletivas de imprensa, manifestações e eventos paralelos, as Redes dos Povos Indígenas alcançam ótimos resultados. Em áreas protegidas pela lei 30 por 30, seus direitos devem ser respeitados e seu desejo de autodeterminação reconhecido. Comenta Dynam Tuxa, que Rede dos Povos Indígenas Brasil. “80 por cento da biodiversidade restante do mundo está em terras que são administradas e amadas por povos indígenas”. Eles se beneficiarão diretamente de recursos e projetos, como os 500 milhões de euros anunciados pelo governo canadense durante a COP15 para Comunidades indígenas canadenses.

mudança de perspectiva por Telmo Pievani

No entanto, o Success on Rights (que também protege os direitos das minorias e das mulheres) não encontrou consenso sobre os mecanismos de validação e implementação do GBF. haverá dois volta Avaliação global (em 2026 e 2029) e todos os países são convidados a atualizar seus próprios dados Estratégias e planos nacionais de biodiversidade. Caberá ao povo, à sociedade civil e ao mundo empresarial fazer lobby em todos os países para atingir as metas do GBF 23. Uma tarefa enorme para cientistas, ONGs e jornalistas que terão que desempenhar um papel de grande fiscalização, para evitar que o GBF tornando-se um fracasso como as metas de Aichi, as 17 metas de biodiversidade que não foram alcançadas na última década.