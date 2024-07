A ciência criou um novo drone subaquático que se parece com uma arraia

o Pentágono resolvi fazer algum tipo de Drone subaquático Que tem semelhanças com um corrida Para que seja o mais semelhante possível à natureza envolvente. Desta vez a ciência realmente se superou, pois com este projeto é possível criar um novo tipo de submarino capaz Coleção de dados Importante para os humanos. O novo tipo de drone será o primeiro de uma série que terá a oportunidade de fazê-lo Levantamento do fundo do mar Em busca de novas descobertas da ciência.

O projeto foi desenvolvido por Northrop Grumman para DARPA Ele imaginou a criação de um submarino capaz de realizar missões militares de longo alcance e longo prazo. Este tipo de drone é um dos primeiros exemplos disso Veículos subaquáticos não tripulados ou UUV Que a empresa quis criar para coletar o máximo de informações possível sem a ajuda de humanos para testá-las. Os desafios enfrentados referem-se à Constituição dos Mares: Água salgada danifica equipamentos E também Animais marinhos podem destruir ingredientes sensíveis

.

Ciência, drone drone marinho

O drone em questão é chamado arraia Especificamente porque seu formato se assemelha ao de uma arraia manta, mas também se assemelha ao seu formato Movimentos lentos e sincronizados. Foi dado esse tipo de forma também Reduza esforços para não desperdiçar muita energia Nos movimentos. Uma das características essenciais das arraias manta é a capacidade de operar debaixo d’água sem a ajuda de humanos, podendo controlar a situação mesmo durante longos períodos de tempo. Outra habilidade do drone é que ele é capaz de Recarregue de forma independente Obrigado, deuses Painéis solares Ou dispositivos que Eles convertem a energia das ondas em eletricidade. O dispositivo também está equipado com Hidrofones Para capturar Sinais inimigos Sem serem rastreados, os dados são então enviados para a inteligência artificial, que envia apenas os relatórios mais sérios aos humanos.

Graças a este novo tipo de tecnologia, a ciência também poderá recolher o máximo de informação possível Sobre a vida da natureza debaixo d’água.