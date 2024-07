Covid e os sintomas da onda de verão, da dor de garganta à perda do paladar e do olfato: falam especialistas

Parece que os casos Doença do coronavírus-19 na Itália apesar da chegada do verão. Mas na realidade, como explicaram os especialistas, este vírus se manifesta Novos sintomas durante a onda de verãoao qual ainda precisamos prestar atenção.









Covid-19 na Itália

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde com Último relatório atualizado sobre a Covid-19que será exibido na semana de 20 a 26 de junho, foi gravado na Itália – Aumento de 25% nas infecçõesQue já atingiu mais de 2.600.









O índice de transmissibilidade excedeu ligeiramente Rt O chamado “limiar epidêmico” atingiu 1,15enquanto a ocupação de leitos permaneceu inalterada, tanto padrão quanto em terapia intensiva.

Fabrizio Brigliasco, diretor médico do Hospital Galeazzi de Milão, que falou sobre os sintomas de Covid durante a onda de verão









Embora já tenhamos entrado no verão, a chegada do calor não parece retardar a propagação do vírus, que, segundo os especialistas, está pronto para atacar. Enfrentando a onda do verão com sintomas bem definidoso que é bom saber para não ser pego de surpresa.

Sintomas das ondas de verão

Como explicou o Diretor Médico do Hospital Galeazzi de Milão, Fabricio Brigliascoeu RepúblicaOs sintomas ainda são bastante claros: “Os vírus não são inteligentes, mas seguem a sua vida, espalhando-se, através de mutações constantes. “Os sintomas que você está gerando neste verão são muito semelhantes aos do resfriado comum.”





Talvez você possa estar interessado Acabando com as máscaras obrigatórias na RSA e nas enfermarias para pessoas vulneráveis, a medida anti-Covid foi levantada: circular do Ministério

“Quero dizer Nariz entupido e escorrendo (coriza), espirros, fadiga, fadiga, mal-estar, dor de garganta, dor de cabeçaO que pode ser diferente do normal ou durar mais do que o normal”, continuou o Dr. Brigliasco.









“Esses são os sintomas mais comuns, mas ainda são possíveis Dor muscular, diminuição do apetite, tosse persistente, náusea, diarreia, febre ou febre baixa – Concluiu então Brigliasco – A perda do olfato e do paladar é menos comum, mas ainda pode ocorrer. “Em crianças, a variante XBB.1.16 (Arcturus) parece ser capaz de causar conjuntivite (vermelhidão e coceira nos olhos).”

O que fazer em caso de positividade

Obviamente, precisamos estar atentos aos sinais que nosso corpo nos envia, como: dificuldade ao respirarE relate possíveis sintomas ao nosso médico de família, que deverá monitorá-los cuidadosamente.





Talvez você possa estar interessado As infecções por Covid aumentam em uma semana na Lácio, é a onda do verão? Especialistas alertam para os sintomas

No caso da positividade, Brigliasco explica ainda: “O bom senso diz que sim Fique em casa para evitar a propagação da doençamas também infecção bacteriana ou complicações associadas à fadiga […] Se for uma pessoa frágil ou imunocomprometida deve contactar o seu médico, mas também se os sintomas não desaparecerem ao fim de três dias e o quadro clínico se agravar.