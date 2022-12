Diabetes sob controle com 3 meses de jejum intermitente: descoberta emocionante

Atualmente, diferentes tipos de diabetes com início na idade adulta têm sido reconhecidos. Em alguns casos, a doença é crônica e pode durar a vida inteira, mas em outros a recuperação é possível. Segundo pesquisas, o segredo está em uma dieta rigorosa baseada no jejum intermitente e em uma mudança radical no estilo de vida.

De acordo com dados do ISTAT de 2020, as pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de doença diabético Na Itália são aprox. 3.5 milhões. Isso é aproximadamente 5,9% da população italiana total, dividida igualmente entre homens e mulheres. direção do diagnóstico de diabetes Ele vê um aumento lento, mas aparentemente implacável Nos últimos anos, o percentual de risco aumenta com a idade. Pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde no mesmo ano revela que ela é encontrada em quase toda a região europeia 62 milhões de pessoas vivem com diabetes.

Este aumento de casos deve-se ao sedentarismo e ao aumento da obesidade das pessoas, bem como ao aumento da idade média da população europeia. em muitos casos Diabetes é uma doença crônica. Ou seja, uma doença que não tem cura total, mas que é tratada de forma que os sintomas sejam o menos invasivos possível. No entanto, em muitos outros casos, Pode ocorrer diabetes melito. A pesquisa médica neste campo é numerosa, de todo o mundo, mas é uma pesquisa recente publicada na revista médica Jornal de endocrinologia e metabolismo Mostra uma nova maneira de tratar o diabetes de forma eficaz.

Jejum intermitente é o padrão alimentar para combater o diabetes

A pesquisa vem de laboratórios chineses Universidade Agrícola de Hunan em Changsha, e mostra como uma mudança radical no estilo de vida pode ajudar na recuperação da doença. Em particular, a pesquisa revela a eficácia da dieta específica Extensão CMNTou Tratamento de medicina alimentar chinesacom base no conceito jejum intermitente. Esta dieta afirma que o sujeito come refeições apenas em determinados momentos da semana. Em muitos casos, os médicos que conduziram a pesquisa recomendam comer uma refeição em dias alternados e apenas em um período de tempo limitado.

Isso permite não apenas clarear o volume de gordura de uma pessoa, mas também Redução do nível de hemoglobina glicadaque é o parâmetro usado para estimar a glicemia média a longo prazo.

resultados do tratamento

À medida que o açúcar no sangue diminui, os sintomas do diabetes tendem a diminuir e, em 90% dos casos testados na pesquisa, aqueles que usam medicamentos para baixar o açúcar no sangue Eles baixaram a dose do uso e em 55% dos casos Meu diabetes chegou à recuperação total. A pesquisa foi realizada em 36 pessoas que tiveram diabetes por 3 meses, durante os quais, como mencionado anteriormente, eles conseguiram Apenas uma refeição em intervalos fixos a cada dois dias.

Impacto da pesquisa no mundo médico

para mim Dongbu Liusignatário da pesquisa, esses resultados podem afetar Mais de 537 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de diabetes. No entanto, é preciso ressaltar que esse sistema de alimentação é interessante para quem sofre de algum tipo de Diabetes não crônico. Nestes casos pode levar a remissão completamas apenas no caso diabetes crônica O tratamento permitirá reduzir a dose de medicamentos e reduzir os sintomas da doença, o que pode ter um impacto significativo na vida diária.