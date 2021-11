AIDS, o caso Esperanza: O paciente não está mais no tratamento que “eliminou” o vírus. O segundo caso foi detectado no mundo

“O tratamento estéril do HIV não pode ser demonstrado empiricamente”, mas isso pode acontecer mesmo que raramente seja possível. Eles são os autores de um estudo publicado Anais de medicina interna Descreva um segundo caso de uma pessoa infectada com HIV que não tinha mais vestígios do vírus que causa a AIDS. A hipótese é que, em vez disso, os dois casos registrados de ‘tratamento de esterilização’ até agora foram detectados em duas pessoas submetidas a um determinado tipo de transplante. A pesquisa, que poderia abrir novos caminhos de pesquisa sobre os mecanismos de ação do HIV e nosso sistema imunológico, foi financiada por Instituto Nacional de Saúde NS Fundação Bill e Melinda Gates.

Para entender o significado dessa descoberta, devemos lembrar que o HIV “insere” cópias de seu genoma no DNA das células, formando um chamado reservatório viral. O vírus, portanto, escapa do ataque de drogas antivirais e da resposta imunológica do corpo. Novas partículas virais são produzidas constantemente a partir desse reservatório. O ART não consegue limpar o reservatório, o que requer tratamento diário para suprimir o vírus. Algumas pessoas são conhecidas como consoles de elite, Eles têm um sistema imunológico capaz de suprimir o HIV. Embora ainda tenham reservatórios virais capazes de produzir mais HIV, um tipo de célula imune chamada célula T assassina Ele mantém o vírus afastado sem a necessidade de medicação.

A equipe de pesquisa do Massachusetts General Hospital, MIT e Harvard Medical School descrita há um ano acima. temperar natureza Caso do paciente de São Francisco Outro paciente Speranza foi agora encontrado com um sistema imunológico capaz de eliminar de forma independente o reservatório viral. A mulher descobriu que era portadora do HIV em março de 2013. Mas ela não iniciou nenhuma terapia antirretroviral até 2019, quando engravidou e começou a tomar tenofovir, emtricitabina e raltegravir por seis meses durante o segundo e terceiro trimestres. . Depois de dar à luz um bebê saudável sem HIV, ela interrompeu o tratamento.

Como o paciente de São Francisco, o paciente Esperanza não tinha mais nenhum vestígio do vírus, apesar dos pesquisadores analisarem 1,19 bilhão de células sanguíneas e meio milhão de células retiradas de tecido. “Esses achados, principalmente com a identificação de um segundo caso, indicam que Pode haver um curso viável de tratamento asséptico Para as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas “, diz o cientista Yu Shu. Compreender o mecanismo imunológico subjacente a essa capacidade pode abrir caminho para o desenvolvimento de tratamentos que ensinam o sistema imunológico de outras pessoas a imitar essas respostas em casos de infecção pelo HIV.

Lo studio Annals of Internal Medicine

Estudo na natureza